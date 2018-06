„live, umsonst & draußen“ – Brilon weiß, wie Sommer geht…

Brilon-Totallokal: 21.Kultursommer vom 5. Juli bis 2. September mit tollem Programm

brilon-totallokal: „Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach Hause und verwandeln sich plötzlich in einen Cowboy“. Ja, das wäre sicher mal interessant. Mit dieser Anregung kündigt das Freestyle-Theater LONG JOHN sein Programm „Mann sein ist auch nicht einfach“ an, das am Donnerstag, 5. Juli, um 21.00 Uhr, hoffentlich bei einem lauen Sommerlüftchen und kühlen Getränken auf dem Briloner Marktplatz aufgeführt wird.

„Was man so nicht sieht, ist, dass die vier wortgewandten Herren Pads zu Füßen haben, die beim Drauftreten einschlägige Melodien, Geräusche oder Zitate erklingen lassen“, erklärt Thomas Mester nicht ganz ohne Vorfreude. Der Leiter von BWT-Brilon Kultour hat auch dieses Jahr ein erstklassiges Sommerprogramm im Rahmen von Brilon OPEN AIR zusammen gestellt, an dem er offensichtlich auch selbst sein Vergnügen hat. Und das ist sicherlich die beste Voraussetzung.

Auf dem Marktplatz, im Kreishauspark, im Kurpark und im Museumsgarten Haus Hövener finden ab dem 5. Juli ausgewählte Kinder- und Straßentheaterproduktionen statt und verwandeln Brilon schon zum 21. Mal in ein wahres Sommermärchen. Von Jonglage, Tanz, Bewegungstheater, einer schaurig schönen Sommernacht-Lesung im Kurpark bis zur jedes Jahr wieder beeindruckenden Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin schlängelt sich das bunte Programm durch den Sommer. Zwei Kindertheater-Stücke werden im Museumsgarten Haus Hövener aufgeführt.

„Hier haben wir mitten im Stadtkern einen Ort für uns entdeckt, wo sich die Kinder ganz auf das Stück fokussieren können“, erklärt Thomas Mester. Das Zirkusprojekt ZAPP ZARAP für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren gastiert im zweiten Jahr in Brilon und ist mit 80 Teilnehmern ausgebucht. Jugendliche ab 16 Jahren können aber noch als Teamer mithelfen und erhalten dafür einen Ehrenamtsnachweis.

„Dass es uns Jahr für Jahr gelingt, ein so ansprechendes Programm für Jung und Alt vorzuhalten, ist auch ein wichtiger Standortfaktor“, führt Bürgermeister Dr. Christof Bartsch aus. „Das ist Lebensqualität für alle Brilonerinnen und Briloner und weit darüber hinaus.“ Ohne Sponsoring wäre das allerdings nicht möglich. Neben der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, haben wieder einmal die Firma Egger, die Warsteiner Brauerei, die Stadtwerke Brilon und das Kultursekretariat NRW Gütersloh als Unterstützer zur Seite gestanden. Hier die Programmpunkte im Einzelnen:

Donnerstag, 5. Juli, 19.30 Uhr, auf dem Marktplatz: Tangram – Jonglage-Tanz- und Bewegungstheater von und mit Christiana Casadio und Stefan Sing. In einem schwungvollen akrobatischen Tanz erzählt das eingespielte Duo die uralte Geschichte von Anziehung und Abstoßung.

Donnerstag, 5. Juli, 21.00 Uhr, auf dem Marktplatz: Freestyle-Theater LONG JOHN mit dem Stück „Mann sein ist auch nicht einfach“. Protagonist Frank lässt das Publikum miterleben wie ist es, mit grimmigem Blick durch knarzende Saloontüren zu gehen und dabei mit den Filmstimmen berühmter Westernhelden über das Mann-sein zu philosophieren.

18. Juli bis 21. Juli: Pädagogisches Zirkusprojekt „ZIRKUS ZAPP ZARAPP“ im Kreishauspark. Kinder und Jugendliche erwerben Fähigkeiten in Jonglage, Seiltanz und als Clowns und werden zu Stars in der Manege. Die Aufführungen sind am 21. Juli um 10.00 und um 13.00 Uhr. Die Anmeldefrist für dieses Jahr ist abgelaufen.

Mittwoch, 8. August, 15.00 Uhr, im Museumsgarten Haus Hövener: Kindertheater-Stück „Vom Fischer und seiner Frau“. Durch einen glänzenden Butt, der Wünsche erfüllt, ändert sich plötzlich alles in einem ruhigen Fischerdorf.

Donnerstag, 9. August, im Kreishauspark: ZOOPHOBIA, Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin. Jedes Jahr stellen die Absolventen ein sensationelles Programm auf die Beine, das vorher nicht veröffentlicht wird und das es so nicht mehr geben wird. Hier hat man die Möglichkeit, zukünftige Weltklasse-Artisten noch einmal ganz nah zu erleben.

Mittwoch, 22. August, Museumsgarten Haus Hövener: Kindertheater-Stück „Hans im Glück“ von Andrea Post und Tim Schreiber. Fast ohne Requisiten erzählen die beiden Schauspieler die Geschichte von Hans, der erst wieder so richtig glücklich ist, als er einen dicken Klumpen Gold wieder wird.

31. August bis 2. September: großes Altstadtfest mit Foodtruckmeile, verkaufsoffenen Geschäften und viel Live Musik. Von Freitag bis Sonntag wartet ein buntes Festprogramm auf alle Briloner und viele Gäste.

Die Flyer mit dem Theaterprogramm, aber auch mit den Live-Konzerten von Brilon OPEN AIR und dem großen Stadtfest liegen ab sofort bei der BWT, im Rathaus und verschiedenen anderen Stellen aus. Im Internet findet man das gesamte Programm unter www.brilon.de bei Veranstaltungen.

„Jeder dieser Spielorte lädt zum Verweilen und Genießen ein“, verspricht Thomas Mester, „Sie müssen nur hingehen.“

