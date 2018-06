Olsberg: Bebauungsplan „Am Stein“

Brilon-Totallokal: Bürger-Meinung ist gefragt

brilon-totallokal: Olsberg. Möglichkeit zur erneuten Mitsprache bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für Bau-Projekte in der Stadt Olsberg haben jetzt die Bürgerinnen und Bürger: Ab sofort liegt der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplans Nr. 278 „Am Stein“ erneut aus. Interessierte können den Plan-Entwurf bis einschließlich Freitag, 20. Juli, während der üblichen Öffnungszeiten im 2. Obergeschoss des Rathauses einsehen und bei Bedarf Stellungnahmen abgeben.

Auch im „virtuellen Rathaus“ – auf der Homepage der Stadt Olsberg unter www.olsberg.de – ist der Plan-Entwurf mitsamt den Erläuterungen in der Rubrik „Bauen & Stadtentwicklung“ zu sehen. Dort haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stellungnahme online an die Stadt Olsberg zu übermitteln. Die Stellungnahmen fließen anschließend in das Planverfahren ein und werden im Stadtrat behandelt.

Quelle: Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

