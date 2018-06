Brilon-Totallokal: Museum Haus Hövener Brilon – Vortrag im Museumsgarten am 5.Juli 2018 um 17.30 Uhr

brilon-totallokal: „Die positive Kraft des Singens“ … ein besonderer Impulsvortrag von und mit Cornelia Fisch; selbst Sopranistin, Chorleiterin, Stimm- und Körpercoach. Das Museum Haus Hövener konnte zusammen mit dem Briloner Meisterchor „Just for Joy“ e.V. die sympathische Musikpädagogin vom Singkulturhaus AlmaViva in Soest für diesen Impulsvortrag am 5. Juli 2018 um 17.30 Uhr im Museumsgarten gewinnen.

Wie geht Singen überhaupt?

Wie wirkt sich Singen auf Körper, Geist und Seele aus?

Für wen kann Singen zur positiven Kraft werden?

Auf diese und viele weitere Fragen gibt die professionelle Gesangslehrerin Cornelia Fisch an diesem Spätnachmittag Antworten. Das Phänomen Singen wird von vielen Seiten theoretisch beleuchtet und mit Spaß und Entdeckerfreude praktisch erlebbar gemacht.

Freuen Sie sich auf einen spannenden und unterhaltsamen Spätnachmittag.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Das Museumsteam Haus Hövener bittet unter Tel.: 02961 – 9 63 99 01 oder per Mail: museum@haus-hoevener.de um Anmeldung.

Weitere besondere Veranstaltungen im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „150 Jahre Männerchor 1868 Brilon“ werfen ihre Schatten voraus:

Am 3. Juli um 14.30 Uhr bis 16 Uhr ist die Kita St. Elisabeth im Museumsgarten unter dem Motto „Singen mit Kindern“ aktiv; am 4. Juli um 14.30 Uhr bis 16 Uhr bieten die Kita St. Maria im Eichholz „Singen mit Bewegung“ an.

Am 9. Juli lädt der Briloner Meisterchor „Just for Joy“ e.V. zu „Sommerlichen Klängen“ in den Museumsgarten Haus Hövener ein. Zuhören, genießen und einfach mitsingen … .

Kühle Getränke können im Museumsgarten gereicht werden. Das Museum und alle Gesangsgruppen freuen sich auf viele kleine und große Sängerinnen und Sänger, sowie Zuhörerinnen und Zuhörer.

Auch in der darauffolgenden Woche laden weitere Chöre in den Museumsgarten ein:

Juli um 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr – Offenes Singen mit dem Chor Scharfenberg; Juli um 18.15 Uhr bis 20.00 Uhr – Offenes Singen mit dem Madrigalchor Brilon; Juli um 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr – Singen mit Schifferklavier – Marianische Sodalität Brilon.

