Gut zu wissen – Betrieb des Finanzcenters in der Königstraße wird eingestellt

Stadt Brilon und Deutsche Post AG weisen gemeinsam auf die Services und Anlaufstellen der Deutschen Post AG im Stadtgebiet Brilon hin

brilon-totallokal: Die Postbank beabsichtigt, den Betrieb ihres Finanzcenters in der Königstraße einzustellen. Wie bereits in der örtlichen Presse berichtet wurde, wird die Deutsche Post stattdessen eine neue Post-Partner-Filiale im Markant-Markt im Volksbankcenter in Brilon einrichten, um den kunden- und nachfragegerechten Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Post-und Bankleistungen nach wie vor sicherzustellen.

Die Partner-Filiale der Deutschen Post im Markant-Markt im Volksbankcenter wird am 23.08.2018 eröffnet. Das Finanzcenter in der Königstraße wird für einen nahtlosen Übergang bis zu diesem Zeitpunkt wie bisher erreichbar sein. Die Partner-Filiale der Deutschen Post im Markant-Markt wird von Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag von 08:30 bis 13:00 Uhr geöffnet sein.

Stadt Brilon und Deutsche Post AG weisen gemeinsam auf die Vielzahl an darüber hinaus bereits bestehenden Anlaufstellen der Deutschen Post AG im Stadtgebiet, wie beispielsweise die Standorte der DHL Paketshops, hin. Diese finden sich im Internet unter: http://standorte.deutschepost.de.

Die Postbank wird in nächster Zeit über die künftigen Möglichkeiten zur Inanspruchnahme ihrer Services am Standort Brilon eine Pressemitteilung herausgeben.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

