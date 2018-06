Kerkhoff übergibt Landtagsmandat an Jannick Heines

Brilon-Totallokal: Beim Jugend-Landtag 2018 können Jugendliche wieder in die Rolle von Landtagsabgeordneten schlüpfen und so die Arbeit des Landesparlaments kennenlernen.

brilon-totallokal: Mit Jannick Heines hat der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff einen Stellvertreter gefunden, der sich ab jetzt für die Interessen des Hochsauerlandkreises in Düsseldorf einsetzen wird – zumindest für ein paar Tage.

Der so häufig angesprochenen Politikverdrossenheit von jungen Menschen entgegenwirken und Verständnis für politische Abläufe entwickeln, das sind die Hauptziele des Planspiels. Wie im realen Parlament werden die Jugendlichen entsprechend der Parteizugehörigkeit ihrer einladenden Abgeordneten in Fraktionen eingeteilt. An drei Tagen erarbeiten die Nachwuchs-Parlamentarier in Fraktions- und Ausschusssitzungen dann inhaltliche Positionen. Diskutiert wird in diesem Jahr über die Einführung von Informatik als Pflichtfach an weiterführenden Schulen und über vergünstigte Nahverkehrstickets für Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie Auszubildende.

Der 19-Jährige Jannick Heines hat sein Fachabitur und eine Ausbildung zum elektrotechnischen Assistenten in der Tasche und ist nun auf Studienplatzsuche. Landespolitik ist für den Briloner, der auch Mitglied der Jungen Union ist, etwas Neues: „Ich freue mich darauf, mit den anderen Jugendlichen zu diskutieren. Denn wir besprechen Themen, die für junge Menschen nicht nur im Planspiel wichtig sind. Und natürlich ist es toll, mal einen Blick hinter die Kulissen der großen Politik zu bekommen“, sagt er zu Beginn des Planspiels am Donnerstag.

Den krönenden Abschluss bildet die Simulation einer Plenarsitzung am letzten Tag der Veranstaltung. Hier können einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr rhetorisches Talent dann auch am Rednerpult unter Beweis stellen. Das würde auch Jannick Heines gerne tun, bevor er sein Schnuppermandat dann wieder abgeben muss.

