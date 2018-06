Mehr Flüge in den Sommerferien am Paderborn-Lippstadt Airport

Brilon-Totallokal: Neue Ziele Bodrum, Pristina und Teneriffa

29. Juni 2018 – Für den diesjährigen Sommerurlaub stehen Reisenden am Paderborn-Lippstadt Airport mehr Abflüge zur Verfügung. Im Ferienzeitraum vom 14. Juli bis zum 28. August sind insgesamt 587 Abflüge geplant, was einem Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit Teneriffa erscheint zudem ein neues Urlaubsziel auf der Anzeigetafel des Airports.

Die beliebtesten Zielorte bleiben auch in diesem Sommer Palma de Mallorca und Antalya mit zusammen fast 250 Starts. Zuwächse gibt es bei den Angeboten auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos mit zusammen fast 60 Flügen um rund 30 Prozent sowie zu den kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa mit 33 Flügen um mehr als 20 Prozent. Teneriffa kehrt damit als Urlaubsziel in den Sommerflugplan zurück. Den größten Sprung gibt es in Richtung Hurghada. Hier wächst das Angebot im Reisezeitraum von 6 auf 26 Starts. Weitere Ziele sind die Städte Burgas und Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste mit zusammen 16 Starts.

Im Linienflugverkehr eröffnen sich über den Ausbau der Verbindungen nach Frankfurt und München zusätzliche Möglichkeiten, Reiseziele in aller Welt mit nur einem Zwischenstopp zu erreichen. Auch hier steigen die Abflüge deutlich um 23 Prozent auf 197 Flüge. Als weiteres neues Ziel kommt außerdem Pristina, die Hauptstadt der Republik Kosovo, hinzu. Die Strecke wird zweimal wöchentlich von der griechischen Fluggesellschaft Orange2Fly ab PAD bedient. Ab dem 29. August wird mit dem Badeort Bodrum ein weiteres Ziel in der Türkei aufgenommen, das wöchentlich von der Fluggesellschaft Tailwind Airlines angeflogen wird.

„Reisende am Paderborn-Lippstadt Airport profitieren den gesamten Sommer über von einer größeren Auswahl an Flügen und Flugzielen. Aufgrund unserer Nähe zu Hessen und Niedersachsen, wo die Ferien schon begonnen haben, herrscht bereits Hochbetrieb und wir blicken optimistisch auf die kommenden Wochen und Monate“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Paderborn-Lippstadt Airport

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre.

Das Flugangebot umfasst im Sommerflugplan zwölf Direktverbindungen zu beliebten Urlaubsdestinationen in Spanien, der Türkei, Griechenland, Bulgarien und Ägypten. Darüber hinaus stellt der Heimathafen den Anschluss der Region an den weltweiten Luftverkehr über die regelmäßige Anbindung an die Drehkreuze München und Frankfurt sicher.

2017 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 740.000 Passagieren sowie mehr als 38.200 Starts und Landungen.

