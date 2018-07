8. Juli 2018: Die Ev. Kirchengemeinde Brilon feiert Taufgottesdienst an der Alme

Brilon-Totalklokal: Sechstes Tauffest an der Alme…

brilon-totallokal: Alme. Am Sonntag, 8. Juli feiert die Ev. Kirchengemeinde Brilon ihr sechstes Tauffest an der Alme. 15 Täuflinge sind angemeldet. Getauft wird mit Almewasser. Wer möchte, bleibt anschließend zum gemeinsamen Picknick.

Am Sonntag, 8. Juli beginnt um 10.00 Uhr am Entenstall, Untere Bahnhofstraße, in Alme das Tauffest der Ev. Kirchengemeinde Brilon. Die Familien der 15 angemeldeten Täuflingen gehen an der Alme entlang bis zum Quelltopf und schöpfen dort das Wasser. Um 11.00 Uhr lockt Posaunenklang zum Gottesdienst. Danach können alle zum Picknick im Grünen bleiben. Jeder und jede trägt mit Salaten, Käse oder Kuchen zum Mitbring-Buffet bei. Geschirr und Besteck sollte auch jeder dabeihaben. Die Kirchengemeinde bietet gegen Spende kalte und warme Getränke, Würstchen und Brötchen an. Am Sonntag findet keine Gottesdienst in den evangelischen Kirchen Brilons statt. Am Samstag, 7. Juli feiert die Kirchengemeinde den Sonntagsgottesdienst um 18.00 Uhr in der Evangelischen Kapelle in Hoppecke.

Bild: Ev. KGM Brilon BU: Der Taufstein mit Almewasser und Blumen vom Wegesrand

Quelle: Kathrin Koppe-Bäumer

