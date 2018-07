BRILON OPEN AIR startet am 5. Juli 2018

BRILON OPEN AIR: Bewegungstheater und echte Cowboys auf dem Marktplatz

brilon-totallokal: Zum Start der Reihe BRILON OPENAIR am Donnerstag, 5. Juli 2018 lädt das Team der BWT Brilon-Kultour ab 19.30 Uhr unter dem Motto „live, umsonst und draußen“ ein. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Warsteiner Brauerei, der Stadtwerke Brilon, der Firma Egger, Afri-Cola, Peter Bergmann und Förderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh startet der Abend mit dem Bewegungstheater „Tangram“ und lädt ab ca. 21.00 Uhr zum Freestyle-Straßentheater „Long John“ ein.

„Tangram“ zeigt die ewige Geschichte von Anziehung und Abstoßung, von Abgrenzen und Verschmelzen. Stefan Sing und Cristiana Casadio präsentieren einen nonverbalen Schlagabtausch mit großer Tiefe, viel Humor und meisterlicher Körperarbeit. Gekonnt erweitert Tangram die Grenzen zwischen Jonglage und Tanz, Zirkus und Theater und illustriert die Höhen und Tiefen einer Partnerschaft.

Mit „Long John“ wird es dann urkomisch: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach einem anstrengenden Tag nach Hause und verwandeln sich beim Staubsaugen plötzlich in einen Cowboy zu Zeiten des Wilden Westens; so ergeht es Frank, der das Publikum daraufhin miterleben lässt, wie es ist, mit grimmigem Blick durch knarzende Saloontüren zu gehen, durch die Prärie zu reiten, sich zu prügeln oder mit Alison, Johnston und Slicky am Lagerfeuer zu sitzen und mit den Filmstimmen berühmter Westernhelden über das Mann-Sein zu philosophieren.

Thomas Mester, Leiter BWT-Brilon Kultour: „Ein Abend voller Ästhetik und Humor und dank der Sponsoren wieder live, umsonst und draußen – wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.“ Nähere Informationen bei der BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de.

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

