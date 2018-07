Kinderfahrzeugsegnung im Pastoralverbund Brilon

Brilon-Totallokal: Am Sonntag waren alle Familien zur heiligen Messe in die Propsteikirche eingeladen…

brilon-totallokal: Am Sonntag 1. JULI waren alle Familien zur heiligen Messe in die Propsteikirche eingeladen, die von Kindern der Kita St Elisabeth mitgestaltet wurde. Im Anschluss segnete Stadtkaplan Laubhold die Kinderfahrzeuge.

Die Kita St Elisabeth wird zukünftig regelmässig die heiligen Messen in der Propsteikirche mitgestalten. Am 7. OKTOBER im Rahmen des Erntedank Gottesdienstes und am 9. DEZEMBER zum Advent.

Die Kita St Elisabeth ist als Familienpastoraler Ort der Gemeinde vom Erzbistum Paderborn zertifiziert und befindet sich aktuell im Prozess der Rezertifizierung.

Quelle: Kita St. Elisabeth Brilon, Manuela Elias

