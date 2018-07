Samstagabend um 21.21 Uhr: Brand im Industriebetrieb

Brilon-Totallokal: 31 Einsatzkräfte waren bis 23.30 Uhr vor Ort…

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon wurde am Samstagabend um 21.21 Uhr zu einem Brand in einen holzverarbeitenden Betrieb “Im Kissen” alarmiert. Dort war in einer Streumaschine ein Schwelbrand ausgebrochen. Das Feuer konnte nach Erkundung des Maschinenteils eingedämmt und gelöscht werden. Nachfolgend erfolgte eine umfangreiche Kontrolle der weitläufigen Rohr- und Lüftungsleitungen. Weitere Brandnester wurden nicht festgestellt.

31 Einsatzkräfte waren bis 23.30 Uhr vor Ort. Zu Brandursache und Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Um 4.28 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu der Firma alarmiert. Bei den Revisionsarbeiten nach dem Brand wurde ein erhitzter Filter gemeldet. Hier wurde kein weiteres Feuer festgestellt. Die Feuerwehr brauchte nicht einzugreifen.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon, stellv. Pressesprecher Marcus Bange / Foto: Feuerwehr

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon