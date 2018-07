Ulrich Dolle (Vorstand Sparkasse Hochsauerland): „Wir freuen uns auf den 21. Briloner Musiksommer!“

Brilon-Totallokal: Der Briloner Musiksommer dieses Jahr mit einem zusätzlichen Specialabend!

brilon-totallokal: „Auch wenn es nicht – wie alle gehofft hatten – nahtlos nach einem erfolgreichen Abschluss der deutschen Nationalspieler bei der Fußball WM weitergeht – wir dürfen uns schon mal richtig auf den 21. Briloner Musiksommer freuen!“ Ulrich Dolle, Vorstand Sparkasse Hochsauerland, brachte es bei der Pressekonferenz, die wie gewohnt in den Räumlichkeiten der Sparkasse Hochsauerland stattfand, auf den Punkt. Thomas Mester, Leiter BWT Brilon Kultour, stellte das Programm des diesjährigen Briloner Musiksommers vor, und bewies, dass es ihm auch dieses Jahr wieder gelungen war, hochkarätige Künstler für dieses musikalische Highlight zu verpflichten.

„Der Briloner Musiksommer ist ein wichtiger Teil unseres vielfältigen kulturellen Angebots, das auch über die Stadtgrenzen hinaus großen Anklang findet. Und darum gilt mein besonderer Dank dem Veranstalter, der BWT Brilon Kultour mit Thomas Mester an der Spitze und natürlich auch unseren Sponsoren wie der Sparkasse Hochsauerland, der Fa. EGGER, den Briloner Stadtwerken, der Warsteiner Brauerei und dem Unternehmen „ afri cola“. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch unterstrich so die große Bedeutung dieses Events, das einen großen Pluspunkt für den Lebensstandort Brilon darstellt.

Donnerstag, 12. Juli 2018 – „HEROcks“ – Pure Rockmusic

Die „heroes of rock“ eröffnen dieses Jahr den Briloner Musiksommer. Die Band schafft es schon nach ein paar Tönen, sein Publikum gedanklich in die Vergangenheit reisen zu lassen. Das erste Date, die erste Party – HEROcks präsentiert Welthits, die alle berühren.

Freitag, 13. Juli 2018 – Thomas Godoj

Vielen Musikliebhabern wird der Name des Künstlers noch im Ohr sein – schließlich gewann er im Jahr 2008 souverän bei DSDS. Mittlerweile ist er Europas erfolgreichster Musiker bei Startnext (größte deutsche Crowdfunding-Plattform). Seine ständig wachsende Fangemeinde begeistert er mit Deutschrock – ehrlich und handgemacht.

Donnerstag, 19. Juli 2018 – „Brothers In Arms“ – A Tribute to Dire Straits

Schon vor sechs Jahren war die Band um Mark Knopfler in Brilon und überzeugte das Publikum durch seine professionelle Performance . Auch dieses Jahr wird die Show den hohen musikalischen Ansprüchen mit Sicherheit gerecht werden.

Donnerstag, 26. Juli 2018 – Demon´s Eye

50 Jahre Deep Purple – 20 Jahre Demon´s Eye! Die Musiker sind nicht Mitglieder irgendeiner Coverband, sondern eindeutig DER Tribute Band, die sich dem Sound und der Magie von Deep Purple verschrieben hat.

Freitag, 27. Juli 2018 – Generation-Sound mit DJ BlackSmith

Erstmalig findet neben den wöchentlichen Auftritten der Live-Bands eine DJ-Live-Performance statt – ein Special Abend mit dem gebürtigen Briloner Metin Schmidt alias DJ Blacksmith, der einen sommerlichen Mix für jedes Alter präsentiert.

Donnerstag, 2. August 2018 – „Live and Famous“ – Pop-Rock-Soul-R´n´B

Diese Live-Band wird mit aktuellen Hits sowie mit bedeutenden Klassikern der letzten Jahrzehnte sein Publikum begeistern. Auch bei diesem Auftritt wird ein gebürtiger Briloner auf der Bühne stehen und zwar der Drummer Fabian Koke, der schon lange geplant hatte, beim Briloner Musiksommer aufzutreten.

Freitag, 3. August 2018 – „The Monotypes“ – „We´re gonna have some fun tonight!“

Perfekte Outfits, mehrstimmiger Gesang und treibende Beats – diese Band lässt es am letzten Abend des Musiksommers mit authentischem Rock´n´Roll der 50er und 60er Jahre und aktuellen Charthits noch einmal richtig krachen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen, die jeweils von 19.30 bis 22.00 Uhr auf dem Briloner Marktplatz stattfinden, ist frei.

Kindermusiksommer 2018 im Traumland

Während die Eltern die musikalischen Darbietungen genießen können, lädt das Traumland in der Sparkasse Hochsauerland alle KNAXianer ( 3 bis 10 Jahre ) in der Zeit von 19.30 bis 22.00 Uhr ein, sich mit tollen Aktionen und Ideen zum Spielen, Basteln und Toben die Zeit zu vertreiben. Wichtig: Bitte an die KNAXkarte denken!

Mittwoch, 15. August 2018 – „Schaurigschöne Sommernacht“

Einer Lesung der besonderen Art – mit Christiane Kretzschmar und Bernd Schläger als Vorleser – kann an diesem Mittwoch ab 20.00 Uhr im Kurpark Brilon zugehört werden. Das Vortragen schaurigschöner Geschichten in einem entsprechenden Ambiente verspricht spannende Momente.

Alle Darbietungen – im Rahmen von BRILON OPEN AIR – laufen unter dem Motto: „Live, Umsonst und Draußen“! Fabian Koke, der – wie bereits erwähnt – am 2. August mit seiner Band auftreten wird, fand deutliche Worte: „ Was Brilon im kulturellen Bereich alles leistet – davon können sich weitaus größere Städte eine Scheibe abschneiden!“

