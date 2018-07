Ämterübergabe des Lions Clubs Brilon-Marsberg

brilon-totallokal: Schließlich ist Lions Clubs International eine der größten Hilfsorganisationen weltweit. Auch im Club Brilon-Marsberg lebt man diesen Wahlspruch. Im Juni übernahm im Rahmen einer feierlichen Übergabe der neue Präsident Karsten Drewes aus Marsberg für ein Jahr turnusmäßig den Vorsitz. Sein Vorgänger Hubertus Schulte steht als Past-Präsident dem Vorstand natürlich weiter beratend zur Seite. Seine persönlichen Highlights stellte der 49-jährige Zahnarzt bei der diesjährigen Ämterübergabe in Brilon vor. „Lebe den Augenblick, nutze die Erfahrungen aus der Vergangenheit und freue Dich auf die von Dir mitgestaltete Zukunft“, lautet der Leitgedanke für die nächsten 12 Monate.

„Einer der Schwerpunkte in meinem Lions-Jahr wird es sein junge Menschen, vor allem Kinder, fit für die Zukunft zu machen. Wir Lions schaffen mit den von unserem Club finanzierten Programmen „Kindergarten Plus“, „Klasse 2000“ und „Lions Quest“ eine gute Basis für junge Menschen in Brilon und Marsberg,“ so Karsten Drewes in seiner Ansprache. Alleine mit dem Programm „Klasse 2000“, das mit dem Verkauf des jährlichen Adventskalenders finanziert wird, unterstützt der Club aktuell 53 Klassen in Brilon und Marsberg!

In diesem Jahr kommt noch eine weitere Activity hinzu. Das Projekt „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ ist dem neuen Präsidenten, der sich seit mehreren Jahren zusammen mit seiner Frau auch privat für benachteiligte Kinder, sowie ein zahnmedizinisches Projekt in Kindergärten auf den Kapverden engagiert, ein persönliches Anliegen. In neun Kindertageseinrichtungen, vier in Brilon und fünf in Marsberg, wird die Projektarbeit durchgeführt und von den Lions finanziert.

Quelle: i. A. Joachim Richter, Lions Club Brilon-Marsberg