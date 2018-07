Junior Leseclub startet in der Stadtbücherei Olsberg

Brilon-Totallokal: Langeweile in den Sommerferien? Nicht in der Stadt Olsberg!

brilon-totallokal: Olsberg. Die Stadtbücherei Olsberg wird mit dem Junior Leseclub alle Grundschulkinder während der berühmten „schönsten Zeit des Jahres“ zum Schmökern verführen. Jeder Grundschüler, der während der Sommerferien mindestens drei Bücher aus der Stadtbücherei Olsberg liest, bekommt eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Damit möglichst alle Grundschüler im Stadtgebiet Olsberg informiert sind, hat das Team der Stadtbücherei Plakate und Flyer an allen Grundschulen verteilt.

Zum Leseclub anmelden können sich alle Jungen und Mädchen der Grundschulen ab Dienstag, 3. Juli. Gleichzeitig startet dann auch schon die Buchausleihe. So können sich alle noch vor Ferienbeginn in Ruhe mit reichlich Lesestoff eindecken. Was in den Ferien gelesen wird, ist dabei völlig egal – ob Krimi, Star Wars oder Sachbuch. „Gelesen werden darf was gefällt und Spaß macht“, so Petra Böhler-Winterberg, Leiterin der Stadtbüche-rei. Der Eintrag der gelesenen Titel im Leselogbuch ist aber wichtig. Am Ende der Som-merferien werden die Logbücher in der Stadtbücherei abgegeben – spätestens bis zum 28. August. Ab dem 4. September können sich dann alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilneh-mer ihre Urkunde und die verdiente Belohnung in der Stadtbücherei Olsberg abholen.

