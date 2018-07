Neue Anlaufstelle für Jobsuchende in Brilon

Brilon-Totallokal: Der Personaldienstleister PATHOS bietet Bewerberinnen und Bewerbern umfassende persönliche Unterstützung bei der Stellensuche

brilon-totallokal: Jobsuchende und Arbeitgeber aus Brilon zusammenbringen – das ist das Ziel von PATHOS Personalmanagement. Seit November 2017 ist der aus Arnsberg bekannte Personaldienstleister in frisch renovierten Räumlichkeiten in der Keffelker Straße 4 erreichbar. Das Team um Volker Reiling und Tessa Michel ist voller Tatendrang: „Von Brilon aus sind wir noch näher an unseren Kunden im östlichen Sauerland. Wir kennen uns in der Region bestens aus und wissen genau, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zu welchem Unternehmen passen“, so Tessa Michel.

Auch PATHOS-Geschäftsführer Mathias Kohl freut sich über die neue Zweigstelle: „Der Standort in Brilon passt optimal zu uns und arbeitet eng mit unserer größten Niederlassung in Arnsberg zusammen.“ Die Kundenstruktur bei PATHOS ist vielschichtig: Die bekannten, familiengeführten mittelständischen Unternehmen aus Brilon und Umgebung zählen ebenso zum Kundenkreis wie kleinere oder noch sehr junge Betriebe.

Für Jobsuchende sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Lage des neuen Büros in Bahnhofsnähe ideal, außerdem sind Parkplätze direkt am Gebäude verfügbar. Gesucht werden derzeit vor allem Helfer und Facharbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationen, aber auch kaufmännische Angestellte. „Wir bieten unseren Bewerberinnen und Bewerbern vom Start weg passende Stellenangebote, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und einen persönlichen Ansprechpartner. Vor allem aber sind Fairness und gegenseitige Wertschätzung für uns besonders wichtig“, erklärt Volker Reiling und verweist auch auf die stets aktuelle Jobbörse auf der PATHOS-Website.

Quelle: Simon Dierkes, Projektmanager bei der Pathos Personalmanagement Verwaltungs-GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon