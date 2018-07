„Waffelbackaktion des Grundschulverbundes Thülen-Alme-Hoppecke“

Brilon-Totallokal: Kath. Grundschule der Stadt Brilon mit Teilstandorten in Alme und Hoppecke Gemeinschaftsschule

brilon-totallokal: Es ist gute Tradition im Grundschulverbund Thülen – Alme – Hoppecke, dass sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Grundschulzeit für Kinder engagieren, denen es nicht so gut geht wie ihnen selbst. So haben die Kinder und Eltern der Klasse 3c aus dem Standort Thülen bei ihrer Waffelbackaktion in Brilon kürzlich nicht nur Geld für die anstehenden Klassenveranstaltungen gesammelt, sondern einen beachtlichen Teil des Erlöses an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn – Höxter gespendet.

Diese Summe überreichten die Mädchen und Jungen nun stolz der ehrenamtlichen Mitarbeiterin J. O´Connor und hoffen, dass damit den erkrankten Kindern und Jugendlichen im Umkreis eine Freude gemacht werden kann.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

