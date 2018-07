Brilon-Totallokal: In den Ferienkursen der Schülerhilfe Brilon mit Spaß Lernstoff aufholen – ab 39 Euro

brilon-totallokal: Brilon, Juni 2018. Auch in diesem Jahr bietet die Schülerhilfe Brilon wieder ihre beliebten Ferienkurse an. Lernstoff aufholen, Unterrichtsthemen auffrischen oder die professionelle Vorbereitung auf die Nachprüfung – in den Ferienkursen der Schülerhilfe macht das Lernen in kleinen Gruppen richtigen Spaß, und die Kinder und Jugendlichen optimieren in allen Hauptfächern ohne zusätzlichen Hausaufgabenstress ihre Leistungen.

Wie gewohnt, kann auch in diesem Jahr flexibel gewählt werden, wie viel Nachhilfe jeder braucht. Ob 3 Doppelstunden, ein Wochenkurs oder mehr – die Dauer der Kurse kann nach Bedarf von jedem individuell festgelegt werden. So können die Schüler die Sommerferien genießen, bleiben gleichzeitig im Lerntraining und starten motiviert und optimal vorbereitet ins neue Schuljahr.

Clever durch den „Sommer“: Seit vielen Jahren hilft Elmar Sommer von der Schülerhilfe Brilon Schülern dabei, ihre Noten zu verbessern und ihre schulischen Leistungen dauerhaft zu steigern. So gehen die Schülerinnen und Schüler nicht nur motiviert und mit neuem Selbstbewusstsein, sondern auch wieder mit Spaß in die Schule.

Nähere Informationen sowie alle Details zu den Ferienkursen gibt es in Ihrer Schülerhilfe Brilon unter 02961 / 19418 oder www.schuelerhilfe-brilon.de.

BU.: Clever durch den „Sommer“: Die Ferienkurse der Schülerhilfe Brilon.

Bildrechte: Schülerhilfe

Quelle: Elmar Sommer, Schülerhilfe Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon