EKG Kriminacht in Elleringhausen

Brilon-Totallokal: Der 3-Königsmord

brilon-totallokal: Bereits zum 5. mal veranstaltet der EKG (Elleringhauser Karnevals- und Kulturverein) eine Kriminacht. Mit der ersten Veranstaltung wurde der Begriff „EKG Wetter“ geprägt: Damals zogen in Nebel und Regen über 120 Dektektive los, um den hinterlistigen Mörder zu fassen – mit Erfolg!

In diesem Jahr geht es am 13. Juli 2018 ab 18 Uhr am Franz-Stock-Haus los, hier besteht noch bis 19 Uhr die Möglichkeit, eine Gruppe anzumelden.

Anmeldezettel liegen bereits jetzt bei Haus Keuthen, in der Haarwerkstatt und bei Schmidt & Schmidt aus, hier können die Anmeldungen auch abgegeben werden. Die Ermittlergruppen können aus 4-10 Personen bestehen, die Anmeldegebühr je Gruppe beträgt 5 Euro. Um 19 Uhr startet dann die spannende Mördersuche durch das Dorf: Die Freizeitdetektive müssen Verdächtige und Zeugen an verschiedenen Orten aufsuchen und die Aussagen geschickt mit den Hinweisen kombinieren – nur so kann der Täter gefaßt werden! Selbstverständlich gibt es für die Kommissare einen Ortsplan, so dass auch Gäste und Spürnasen aus anderen Orten herzlich willkommen sind. Auch für Familien ist die Veranstaltung eine tolle Ferienveranstaltung. Die Siegergruppe gewinnt den stolzen Preis von 111,- €uro!

Sollten mehrere Spürnasen den Mörder stellen, so entscheidet das Los. Die Auflösung des Falls erfolgt nach 22 Uhr am Franz-Stock-Haus. Hier werden die Detektive den ganzen Abend über wie gewohnt mit leckeren Speisen und Getränken versorgt, natürlich freut sich der EKG hier auch wie immer über Gäste, die bei der spannenden Mördersuche einfach nur mitfiebern wollen.

Um die Spannung zu erhöhen, gibt der EKG bereits jetzt die Hintergrundgeschichte bekannt:

Der 3-Königsmord – die 5. Kriminacht

Geliebte Bürger von Assinghausen, Bruchhausen und Elleringhausen, ein schrecklicher Mord wird geschehen passiert! Für die Nacht auf Freitag, den 13. Juli wird uns ein schrecklicher Mord angekündigt:

Beim geheimen Blutsbrüder-Bruderschaftstreffen der drei Schützenkönige und ihren Sondergesandten soll entweder König Manuel Rohleder, König Niklas Schnier oder König Stephan Wahle ermordet werden. Wenn das nicht auch schon schlimm genug ist, soll auch noch der aus purem Gold gegossenen Königsadler Llafton gestohlen werden. Wie? Hier die Geschichte des Königsadlers:

Zur Vorgeschichte:

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schoss ein Assinghauser Schützenbruder den Vogel ab und wurde folglich Schützenkönig. Da er ein sehr herzlicher Mensch war, lud er zur anschließenden Feier auch die Könige aus Elleringhausen und Bruchhausen ein. In tiefer Nacht bei gefülltem Glase schworen sie sich die drei ewige gegenseitige Treue, die Dörfer immer zu verteidigen in Blutsbrüder-Bruderschaft. Sie nahmen all ihre Goldmünzen zusammen und schmolzen diese in flüssiges Gold. Aus diesem Golde schmiedeten Sie den goldenen Schützenadler Llafton. Sollte einmal ein Dorf in Not sein, wäre dieser Adler hierfür die goldene Reserve. Gemäß der Tradition wird der goldene Adler seit über 100 Jahren immer vom amtierenden König zum folgenden weitergereicht. Dieses Jahr, am Freitag den 13. Juli ruft einer der drei Könige – König Rohleder, König Schnier oder König Wahle – zu einer Notfallsitzung in die Heisterstraße in Rohlder’s Hütte. Alle Könige folgen der Einladung und nehmen jeweils ihren Vertrauten mit. Doch spät in der Nacht kommt es zu einem Königsmord und der Adler verschwindet.

Quelle: Monika Schennen, EKG Elleringhausen (Elleringhauser Karnevals- & Kulturverein e.V)

