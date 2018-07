„Brilon natürlich“ steht in den Startlöchern

Brilon-Totallokal: „Ferien, Ferien – schöne Zeit!“

brilon-totallokal: Nicht mehr lange und die schönste Zeit des Jahres beginnt! Da liegt ein besonderer Duft in der Luft! „Brilon natürlich“, unser erlebnisreiches und von Friedel Schumacher initiiertes Jahresprogramm, steht in den Startlöchern und beschert an jedem Tag der Ferien zwei Angebote zum Erleben, Entspannen und Genießen.

Die Entdeckertouren für Gäste und Einheimische, für Jung und Alt, beflügeln die Sinne und machen Lust auf Natur. Dabei ist die Vielfalt geradezu überwältigend. Vom Wildnis-Biwak im Wald bis zur Reise in Brilons Unterwelt, von Tiererlebnissen mit Fledermäusen, Lamas, Eseln oder am Bach und auf dem Bauernhof bis zur Fossiliensuche – unser Programm bietet für jeden Geschmack etwas. Nicht umsonst ist es als besonderes Projekt in der „UN-Dekade für biologische Vielfalt 2011 – 2020“ ausgezeichnet worden.

Das diesjährige Motto dazu heißt: „Gesund – Mit der Vielfalt der Natur“, das alle Teilnehmer zum Mitmachen und selbst aktiv werden anregen wird. Gesund halten die Streifzüge durch unsere Landschaft allemal. Na dann: Tief durchatmen! Und wir sagen allen schon einmal: „Schöne, erlebnisreiche Ferien!“

Programmhefte „Brilon natürlich“ und Anmeldung zu den Veranstaltungen bei der BWT GmbH – Telefon 02961 / 96990.

Bildunterschrift: Friedel Schumacher, Initiator des Programms, und Ines Giesen (BWT GmbH) freuen sich auf die Sommerferien in Brilon.

Quelle: Text – Friedel Schumacher

