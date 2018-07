Mit Kindern im Wald? Bei Ausflügen auf Folgendes achten!

Damit die Entdeckerfreude nicht getrübt wird, rät die Unfallkasse NRW pädagogischen Fachkräften und Kindertagespflegepersonen bei Ausflügen in den Wald auf Folgendes zu achten:

brilon-totallokal: Ein Ausflug in den Wald kann für Kinder ein echtes Abenteuer sein. Der Wald bie-tet neben der frischen Luft, spannendes unwegsames Gelände, das Spiel von Licht und Schatten, Bachläufe, Tierspuren, eine artenreiche Pflanzenwelt und ist gleichsam ein Ort der Ruhe und Entspannung. Aufenthalte im Wald fördern durch ihre vielfältigen Sinnesanregungen die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder.

Damit die Entdeckerfreude nicht getrübt wird, rät die Unfallkasse NRW pädagogischen Fachkräften und Kindertagespflegepersonen bei Ausflügen in den Wald auf Folgendes zu achten:

Essen im Wald

Dass man Pilze im Zweifelsfall nicht essen sollte, ist hinlänglich bekannt. Ungiftige Waldfrüchte wie Blau- oder Walderdbeeren, die gerade Kinder dazu einladen, sie direkt von der Hand in den Mund wandern zu lassen, können jedoch auch durch Tierspeichel, -kot oder -urin verunreinigt sein. Ebenso könnte der riskante Fuchs-bandwurm so übertragen werden. Es dürfen demzufolge grundsätzlich keine Waldfrüchte in den Mund gesteckt bzw. gegessen werden.

Vom Trinken des Wassers aus Bachläufen oder aus klaren Quellen ist ebenfalls abzuraten, da Viren, Bakterien und Parasiten-Eier, die zumindest Übelkeit erregen, aber auch Krankheiten auslösen können, mit bloßem Auge nicht zu sehen sind.

Vorsicht ist auch bei Pflanzen geboten, die man zu kennen glaubt. Einige unbe-denkliche Pflanzen wie z.B. der Bärlauch haben giftige Doppelgänger wie das Maiglöckchen und die Herbstzeitlose.

Im Wald sollten aus diesen Gründen grundsätzlich nur mitgebrachte Speisen und Getränke verzehrt werden.

Insekten

Den Kindern sollte bekannt sein, dass sie nicht nach Insekten schlagen und vor allem in den Sommermonaten auf den Verzehr von süßen Nahrungsmitteln ver-zichten. Bei Trinkflaschen ist darauf zu achten, dass diese verschlossen zu halten sind bzw. mit Strohhalm getrunken wird.

Bei vorhandener Disposition können Insektengifte bei Kindern unter Umständen zu lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen führen. Vereinbarungen über die eventuell erforderliche Gabe von Medikamenten sollten zwischen den Eltern der betroffenen Kinder und den Erzieherinnen bzw. dem Träger der Einrichtung schriftlich festgelegt werden. Für solche Fälle muss ein Notfall-Set mitgeführt wer-den.

Der Eichenprozessionsspinner

Der giftige Eichenprozessionsspinner breitet sich in Deutschland immer mehr aus. Der Kontakt mit den Brennhaaren dieser Tiere ruft allergische Reaktionen hervor. Auch alte, am Boden liegende oder am Baum haftende Gespinstnester der Rau-pen sind noch jahrelang giftig. Achtung! In den Nestern ist die Konzentration der lange haltbaren Brennhaare besonders hoch. Warnschilder, die vor dem Eichen-prozessionsspinner warnen, sind deshalb unbedingt ernst zu nehmen.

Zecken

Zecken werden vorwiegend in den Monaten März bis Oktober aktiv und halten sich bevorzugt in niedrigem Buschwerk, auf Sträuchern, Gräsern oder Farnen auf und werden von dort passiv abgestreift. Da der Speichel einer Zecke eine betäu-bende Substanz enthält, bleibt ein Zeckenstich beim Menschen häufig unbemerkt. Zecken können zwei für Kinder relevante Infektionskrankheiten übertragen, näm-lich die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und die Lyme-Borreliose.

Die Kinder sollten Kleidung tragen, die den Körper vollständig bedeckt. Die Strümpfe sollten dabei über die Hosenbeine gezogen werden. Nach dem Wald-aufenthalt sind die Kinder sorgfältig nach Zecken abzusuchen. Helle Kleidung er-leichtert das Auffinden von Zecken.

Quelle: Thomas Picht, Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Sankt-Franziskus-Straße 146, 40470 Düsseldorf

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon