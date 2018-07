„Ehrenamt lohnt sich – und zwar für alle“: Bürgerstiftung zeichnet engagierte Jugendliche als „Olsbergs Beste“ aus

Christina Evers: „Auf das Ehrenamt können wir nicht verzichten“…

brilon-totallokal: Olsberg. „Auf das Ehrenamt können wir nicht verzichten“, weiß Christina Evers, Vorsitzende der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ – wenn sich im Verein, in der Jugendarbeit oder in der Nachbarschaft Menschen für Menschen engagieren, kommen dabei Lebensqualität, soziale Strukturen und ein funktionierendes Gemeinwesen heraus. Deshalb hat die Bürgerstiftung zum zweiten Mal Jugendliche mit dem Ehrenamtspreis für junge Leute – genannt „Olsbergs Beste“ – ausgezeichnet.

Denn Ehrenamt lohnt sich für alle, betont Christina Evers – zum einen für Vereine und Gruppen oder ganz einfach für Menschen, die unterstützt werden. Und zum anderen selbstverständlich auch für diejenigen, die sich in verschiedenster Weise einbringen: „Man ist ein wichtiger Baustein für das soziale Leben vor Ort – und man erwirbt sehr viel soziale Kompetenz.“ Mit dem Wettbewerb „Olsbergs Beste“ würdigt die Bürgerstiftung besonderes Engagement junger Menschen – als Dankeschön für deren Einsatz, als Motivation zum Weitermachen und auch als Vorbild. Christina Evers: „Ehrenamt lohnt sich – und zwar für alle.“

Insgesamt sechs Jugendliche wurden diesmal für den Preis „Olsbergs Beste“ nominiert. Besonderheit: Die Teilnehmer konnten sich nicht selbst bewerben, sondern sie wurden von ihren Vereinen oder Organisationen vorgeschlagen. Mit dem 1. Preis – verbunden mit einem Preisgeld von 500 Euro – wurde die 21-jährige Anna Dinslage ausgezeichnet. Sie engagiert sich seit ihrem 17. Lebensjahr in der KJG St. Nikolaus Olsberg und leitet wöchentlich eine Gruppenstunde mit 17 Kindern. Seit 2015 bringt sie sich zudem in die KJG-Pfarrleitung ein, seit diesem Jahr in den Bezirksausschuss Hochsauerland-Waldeck. Innerhalb der KJG trägt Anna Dinslage die Verantwortung für die Finanzen und die Öffentlichkeitsarbeit, organisiert die Sternsingeraktion sowie das Kinderwochenende und ist zudem im Planungsteam für das Zeltlager aktiv. Vorgeschlagen wurde sie von Markus Dinkel.

Der 2. Platz – und damit ein Preisgeld von 300 Euro – geht an Melina Klauke. Die 17-Jährige trainiert in der Närrischen Olsberger Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß 2005 die Kindergarde sowie die Seniorengarde und plant ein Juniorenmännerballett für Karneval. Für den Wettbewerb der Bürgerstiftung hatte sie Jörg Stahlschmidt vorgeschlagen.

Der 3. Platz ist verbunden mit einem Preisgeld von 200 Euro. Die Preisträgerin ist die 19-jährige Lara Jürgens, die im Musikverein Eintracht Olsberg die Aufgabe der Notenwartin übernommen hat. Neben Pflege, Wartung und Archivierung der Notenblätter führt sie auch die Anwesenheitsstatistik beim Großen Blasorchester und ist Mitglied der Jugendleitung. Ausgezeichnet wird sie auf Vorschlag von Dirk Brambring.

Gewinner seien aber alle jungen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, stellte Christina Evers klar: „Ihr Tun ist nachhaltig wichtig.“ Es sage viel über Jugendliche aus, wenn sie sich – neben Schule, Ausbildung oder Studium – für die Gesellschaft einbringen. Deshalb lud sie alle Nominierten ein, die Teilnehmerurkunde auch für künftige Bewerbungen ihrem Lebenslauf beizufügen: „Es zeigt möglichen Arbeitgebern, dass ihr soziale Kompetenz mitbringt.“

Gleichzeitig lud sie die Jugendlichen ein, auch in ihrem Umfeld auf die Aktion „Olsbergs Beste“ aufmerksam zu machen. Denn auch im kommenden Jahr wird die Bürgerstiftung wieder besonders engagierte junge Menschen im Olsberger Stadtgebiet auszeichnen. Weitere Informationen zur Bürgerstiftung gibt es auch unter www.stiftung-wir-in-olsberg.de im Internet.

Foto: „Olsbergs Beste“: Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ hat jetzt junge Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. / Bildnachweis: Stadt Olsberg

