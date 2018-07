Vortrag im Krankenhaus Brilon: „Herz im Fokus“ – Medikamentöse Therapie bei Patienten mit Herzstents und Bypässen

Brilon-Totallokal: Ein Blick hinter die Kulissen der Kardiologie im Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

brilon-totallokal: Das Herz schlägt jeden Tag fast 100.000 Mal, rund 70 Mal pro Minute. Ununterbrochen, das ganze Leben lang. Das Herz muss unterstützt werden, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Doch was ist zu tun, wenn das lebenswichtige Organ krank wird? Diese Frage und noch viele weitere möchte Dr. med. Marc Garbrecht in seinem Vortrag „Herz im Fokus“ – Medikamentöse Therapie bei Patienten mit Herzstens und Bypässen am 12. Juli 2018 beantworten.

In seiner Funktion als Chefarzt des Fachbereiches Kardiologie des Städtischen Krankenhauses Maria-Hilf Brilon kennt sich Dr. Garbrecht bestens mit allen Formen des Herzens und des Kreislaufes aus. Dieses Wissen möchte er mit Ihnen teilen. Unter anderem über den Ablauf in der medikamentösen Therapie bei Patienten mit Herzstens und Bypässen: vorbeugend, damit es gar nicht zu einer Erkrankung kommt, aber auch unterstützend im Falle einer Erkrankung. Bei diesem Blick hinter die Kulissen erfahren Sie außerdem etwas über die unterschiedlichen Behandlungskonzepte und besondere Verfahren im Krankenhaus Maria-Hilf Brilon.

Im Rahmen des Vortrages wird weiterhin über die Risikobeurteilung gesprochen, sie wird gewährleistet durch eine gezielte Anamnese, moderne Geräte und letztlich durch ein hochqualifiziertes Team aus Fachärzten und Fachpflegekräften.

„Durch eine effektive Behandlung werden Risiken wie Herzinfarkte oder gar Schlaganfälle vorgebeugt“, betont Dr. med. Marc Garbrecht.

Interessierte können die Veranstaltung kostenfrei besuchen und anschließend Fragen an Dr. Garbrecht stellen.

Der Vortrag in Kürze:

Wann: – am 12. Juli 2018 um 18:00 Uhr

Wo: – im Großen Konferenzraum, 4. Etage (Aufzug), im Krankenhaus Maria Hilf in Brilon

Eintritt: – kostenfrei

Getränke: – kostenfrei

Parken: – kostenfrei

Sitzplatzreservierungen können telefonisch bis zum 11. Juli unter 02961-7800 vorgenommen werden.

Kontakt und weitere Informationen: Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH Am Schönschede 1, 59929 Brilon www.krankenhaus-brilon.de

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon