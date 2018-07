Brilon: Neues Bike- und E-Bike Outlet am Ostring eröffnet am 13. und 14. Juli 2018

Brilon-Totallokal: Liquid-Life.de sorgt für ein neues Highlight in Brilon – Bike- und E-Bike Outlet am Ostring eröffnet am 13. und 14. Juli 2018



Brilon. Outlet Center sind immer voll im Trend. Vor allen Dingen bei Textilien, aber auch im Bereich Haushaltswaren findet man deutschlandweit jede Menge davon. Aber bei Fahrrädern? Das Briloner Unternehmen Liquid-Life setzt hier neue Maßstäbe. Derzeit beinhaltet das Firmenportfolio das Fachgeschäft mit Meisterwerkstatt in der Keffelker Straße, den Online-Shop www.liquid-life.de, eine Bikeschule – die Liquid-Life Academy, und einen Blog sowie einen eigenen Youtube-Kanal.

Nachdem in diesem Jahr bereits 20 jähriges Bestehen der Ursprungsfirma Fahrrad Neumann gefeiert wurde, eröffnet der inhabergeführte Familienbetrieb jetzt am Ostring einen Bike- und E-Bike Outlet. Das Konzept hierfür ist einzigartig in der Region, sogar deutschlandweit sucht man Vergleichbares vergeblich.

Auf dem 8.000 m² großen Gelände am Ostring 2, dem ehemaligen „Mini-Preis“, entstand in kürzester Zeit ein Paradies für alle Schnäppchenjäger im Bike-Bereich. Auf 800 m² Verkaufsfläche findet man Fahrräder, E-Bikes, Bekleidung und das komplette Bike-Zubehör führender Markenhersteller zu wirklichen Outlet-Preisen. Restposten, Auslaufmodelle und B-Ware können hier bis zu 50% unter dem regulären Ladenpreis erworben werden. Während im Fachgeschäft in der Keffelker Straße und beim Online-Handel Liquid Life schon die Neuheiten für 2019 bereit stehen, gibt es hier im neuen Bike- und E-Bike Outlet die Schnäppchen aus der vorigen Saison.

„Schon längst ist das Fahrrad- oder E-Bike fahren zur Lifestyle-Sportart geworden“ so Dominic Neumann, Geschäftsführer der Liquid-Life GmbH, „für Einige sind die Räder aus dem Fachhandel aber bisher schlichtweg zu teuer oder Schnäppchen sind nur mit geringer Auswahl verfügbar. Das führt dazu, dass auf Discounter- oder Baumarktfahrräder zurückgegriffen werden muss – natürlich auf Kosten der Qualität und des Fahrspaßes. Das wollen wir ändern, denn nicht umsonst steht Liquid-Life vor allem für Lifestyle, Qualität und Identität und das für jeden Geldbeutel.“

Am Freitag, den 13. Juli von 11 – 19 Uhr und am Samstag, den 14. Juli von 10 – 18 Uhr erwarten die Besucher zudem noch tolle Eröffnungsangebote. Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen der „Burger-Meister“ mit frisch zubereiteten Burgern und natürlich auch ein Getränkestand. Ein Besuch lohnt sicher nicht nur für Schnäppchenjäger. Die künftigen Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 11 – 19 Uhr und Samstags von 10 – 16 Uhr.

Quelle: Liquid-Life.de

