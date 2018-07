Sommerfest des MFC-Brilon e.V.

Brilon-Totallokal: Trotz schwieriger Windbedingungen konnten alle Piloten die Start- und Landeaufgaben erfolgreich absolvieren…

brilon-totallokal: Am letzten Wochenende trafen sich die Modellflieger mit ihren Familien zum alljährlichen Sommerfest auf dem beliebten Fluggelände des Briloner Modellflugclubs und nahmen teils auch weite Anfahrten z.B. aus Duisburg in Kauf. Trotz schwieriger Windbedingungen konnten alle Piloten die Start- und Landeaufgaben erfolgreich absolvieren. Zur Freude des Vereins betreiben mittlerweile auch Frauen den Modellflugsport erfolgreich. Wie immer gab es für alle ein leckeres Grill- und Kuchenbuffet und ausreichend Möglichkeit gemeinsam zu fachsimpeln.

Der Verein bietet seinen Mitgliedern vom einfachen Segelflug über Motormodelle bis hin zu Hubschrauber- und Jetmodellen fast alle Klassen des Modellflugsports an und konnte auf nationaler Ebene mehrfach vordere Plätze belegen. So gelang es in der Vergangenheit u.a. den deutschen Meister der Modellfallschirmspringer zu stellen und diese Klasse auch technisch aktiv zu beleben.

Bei Interesse am Modellflugsport oder wenn man einfach mal nur zusehen möchte, sei der Hinweis gegeben, daß sich die Mitglieder allmittwochs abends bei geeigneter Witterung zum gemeinsamen fliegen und grillen am Platz treffen.

Quelle: Jürgen Rochna

