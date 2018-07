Waldyoga & Achtsamkeitswanderung ergänzen sich optimal

Eintauchen in die Landschaft und den Alltag und Stress zu vergessen…

brilon-totallokal: Am 21. 6. Juni bot der Kneippverein Brilon e.V. wiederholt eine Kombination aus einer leichten Achtsamkeitswanderung mit Yogaübungen an. Hierzu trafen sich alle Interessierten am Waldfeenpfad. Begleitet wurde die Tour von Yogalehrerin Birgit Vossel und Landschaftscoach Sigrid Bork. Um die Gruppe in die Achtsamkeit zu führen, wurden zunächst leichte Wahrnehmungsübungen durchgeführt.

Ziel ist es dabei, die Gruppe in die Natur und die entsprechende Landschaft völlig eintauchen zu lassen und den Alltag und Stress zu vergessen. Diese Achtsamkeit wurde dann übergeleitet in eine ca. 20 Minuten dauernde Yogaeinheit in freier Natur. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren von der Konzeption dieses Angebotes begeistert.

