Neuer Präsident des Rotary-Clubs Brilon-Marsberg „Egon Schladoth“

brilon-totallokal: Wenn am 1. September die gläserne Kunsthalle im Kloster Bredelar mit der vierten deutsch-niederländischen „Skulptur/Skulptuur“ eröffnet wird, ist es für den neuen Präsidenten des Rotary-Clubs Brilon-Marsberg, Egon Schladoth, eine Begegnung mit ungewohntem Material. Motto der zeitgenössischen Werksschau ist nämlich, eine Hommage an die industrielle Vergangenheit der Theodors Hütte, „Eisen“. Dabei ist Egon Schladoth als Tischlermeister von Hause den Umgang mit Holz gewohnt.

Der 59jährige Inhaber eines Möbel- und Einrichtungshandwerksbetriebs in Brilon rückte zum neuen rotarischen Jahr als Nachfolger von Heiner Duppelfeld (Marsberg) an die Spitze des RC Brilon-Marsberg. Seine Amtseinführung garnierte Schladoth mit einem launigen Spruch von Indira Ghandi: Es gibt zwei Gruppen von Menschen: Die, die arbeiten, und die, die Lob einheimsen. Gehören wir immer zur ersten Gruppe; da ist weniger Wettbewerb.“

Engagement für den Club und für die Gemeinschaft, das sind zentrale Themen der Rotary-Bewegung. Deren aktuelle internationale Jahres-Losung heißt „Be Inspiration“, was – wörtlich übersetzt – etwas sperrig „Sei Inspiration“ lautet und die Rotarier anhalten soll, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren und Menschen dazu anzuregen, den Generationen von morgen eine bessere Welt vorzubereiten und zu hinterlassen – global, aber auch lokal im Bereich der Club-Ebene. Aktiven Einsatz zeigten die Rotarier im zu Ende gegangenen Clubjahr u.a. mit einer Benefiz-Aktion am Marsberger Weihnachtsmarkt, bei der Anlage der Marsberger Bürgerwiese, mit der Reinigung der „Stolpersteine“, der Club honoriert besonderes schulisches Engagement mit der Verleihung von Schülerpreisen, er unterstützt diverse soziale Projekte in der Region und ist ein Förderer des Briloner Youth Hansa-Teams, das den Int. Hansetag 2020 in Brilon mit vorbereitet.

Zudem unterstützt er das Kulturprojekt seines niederländischen Ehrenmitglieds Dirk van den Broek, der mit seiner van den Broek-Nolte-Stiftung den Grundstein für die Kunsthalle Bredelar und den dort geplanten Skulpturen-Park gelegt hat. Van den Broeks vor drei Jahren verstorbene Gattin Anne stammte aus Bredelar. Über Jahrzehnte hatte sich daraus eine Club-Freundschaft mit dem RC Amsterdam-Halfweg entwickelt. Mäzen Dirk van den Broek hat die Stiftung ist mit einem Grundkapital von 1,5 Millionen Euro ausgestattet.

Hintergrund

Der RC Brilon-Marsberg wurde 1980 gegründet. Ihm gehören aktuell 59 Mitglieder an. Neben dem sozialen Engagement vor Ort und Club-Aktivitäten in der Region gehören jährliche wechselseitige Begegungen mit dem Partnerclubs RC Bolbec-Lillebonne (Normandie/Frankreich) und RC Amsterdam-Halfweg zum Programm.

Foto: Das Bild zeigt den neuen Präsidenten des RC Brilon Marsberg Egon Schladoth (rechts) und seinen Vorgänger Heiner Duppelfeld.

Quelle: Karl – D. Kubitz -Sekretär- Rotary-Club Brilon/Marsberg.

