„Mobile Retter“ nun auch im HSK

Brilon-Totallokal: Kreistag stimmt CDU-Antrag zur Einführung des mobilen Rettungssystems zu – Anstoß durch Junge Union

brilon-totallokal: Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat am vergangenen Freitag beschlossen, das Smartphone-basierte Rettungssystem „Mobile Retter“ auch im Hochsauerland als Ergänzung zum Rettungsdienst einzuführen. Ein entsprechender Antrag der CDU-Kreistagsfraktion wurde einstimmig angenommen. Angeregt und ursprünglich beantragt wurde die Einführung durch die Junge Union Hochsauerland.

„Das System stellt eine wichtige Ergänzung der rettungsdienstlichen Versorgung im Hochsauerland dar. Bei einem Herz-Kreislauf-Versagen entscheiden wenige Minuten über Leben und Tod. Über die neue App kann es gelingen, die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken – spielend einfach, effizient und kostengünstig“, so Kreistagsmitglied und JU-Bezirksvorsitzender Dr. Bernd Schulte. Auch die Daten aus Gütersloh oder Unna, wo es die App schon länger gibt, zeigen, dass qualifizierte Helfer aufgrund der räumlichen Nähe tatsächlich oft früher als der Rettungsdienst den Einsatzort erreichen.

Geht bei der Leitstelle ein Notruf wegen eines Herz-Kreislauf-Versagens ein, wird wie bisher sofort ein Rettungswagen alarmiert. Künftig wird daneben über die App ein sogenannter „Mobiler Retter“ in der Nähe des Einsatzortes gesucht und über den Einsatz informiert. Mobile Retter sind qualifizierte Ersthelfer wie z.B. Feuerwehrmänner, Rettungssanitäter, Krankenschwestern, Polizisten oder Ärzte, die sich in der App registriert haben. Das System ergänzt damit die bisherigen Strukturen und ermöglicht die Überbrückung der Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch qualifizierte Handgriffe. Gleichzeitig kann so jedermann, der auch bereits vorher die überlebenswichtige Erste Hilfe leistet, unterstützt werden.

Ludwig Schulte, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, betont: „Wir haben bereits ein gutes Rettungssystem im Hochsauerland. Aber die App schafft neue organisatorische Möglichkeiten, um die Situation noch zu verbessern. Entscheidender als die Organisation ist aber, dass die App nur durch das ehrenamtliche Engagement der Retterinnen und Retter funktioniert, die sich registrieren. Ihnen gilt schon jetzt im Voraus unser Dank!“

Auch die Junge Union Hochsauerland, die den Stein ins Rollen brachte, zeigt sich sehr zufrieden. Der JU-Kreisvorsitzende Marcel Tillmann ergänzt: „Für uns war die Einführung des Systems von Anfang an eine Herzensangelegenheit; umso mehr freuen wir uns über die gute Zusammenarbeit mit der CDU-Kreistagsfraktion! Jede Generation kann von dieser Ergänzung der Notfallversorgung profitieren. Gleichzeitig gelingt es uns so, die Chancen der Digitalisierung und die Bereitschaft und Kompetenz vieler ehrenamtlicher Retterinnen und Retter zu bündeln.“

Bild: (Fotograf: Adam Walczak): Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Ludwig Schulte (l.), die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hiltrud Schmidt (m.) und der JU-Bezirksvorsitzende und Kreistagsmitglied Dr. Bernd Schulte (r.) im Kreishaus.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon