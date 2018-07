Ute Hachmann: „Uns geht es darum, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und Ideen zu sammeln“

Brilon-Totallokal: Eine Aktion von jungen Leuten für junge Leute: „Hansegrillen“ am 20. Juli 2018!

brilon-totallokal: Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus! Schließlich richtet Brilon vom 4. bis 7. Juni 2020 die 40. Internationalen Hansetage der Neuzeit aus. Brilon ist Teil der großen Städtegemeinschaft „Die Hanse“, in der 190 Städte aus 16 Ländern miteinander verbunden sind. Zu den Hansetagen 2020 werden Besucher aus mehr als 100 Städten erwartet. Inzwischen befindet sich Brilon in der intensiven Planungsphase.

Beim Hansefrühstück entstand die Idee, ein „Hansegrillen“ zu veranstalten – alles unter dem Motto: Grillen, Chillen, Ideen zünden für die Hanse tage 2020. „Uns geht es darum, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und Ideen zu sammeln“, erklärte Ute Hachmann (Leitung Projekt Hansetage ) beim Pressetermin am 6. Juli 2018. „Das wird eine Veranstaltung von jungen Leuten für junge Leute“, verdeutlichte Jan Hilkenbach, Junge Union Brilon. “Wer will, kann sich beim World-Café einbringen oder sich in lockerer Gesprächsrunde beim Grillen austauschen.“

Fragen wie „Was macht eigentlich das Briloner YouthHansa-Team?“, „Wie kann man mitmachen?“ oder „Welche Angebote kann es während der Briloner Hansetage für junge Leute geben?“ werden bestimmt auftauchen und können vom YouthHansa Team, von den Briloner Pfadfindern, vom Jugendparlament, von der Jungen Union Brilon und natürlich vom Projektteam Hansetage beantwortet werden. „Das Ganze wird auf keinen Fall einen schulischen Charakter haben, sondern wir wollen uns mit den jungen Leuten in lockerer Runde austauschen, um Anregungen zu bekommen, was grad für ihre Altersgruppe bei den Hansetagen wichtig sein könnte“, betonte Ute Hachmann. Auch wird das Team der Youthhanse von ihren Eindrücken bei dem Besuch der diesjährigen Hansetage in Rostock berichten.

„Save the date“ : 20. Juli 2018

Das Grillen wird am Freitag, den 20. Juli 2018, ab 17.30 Uhr im Briloner Kreishauspark stattfinden. Ein Getränk und ein Würstchen pro Person werden von der Stadt Brilon spendiert. Sollte das Wetter nicht mitspielen –kein Problem, da während dieser Zeit ein Zirkus sein Zelt im Kreishauspark aufgeschlagen hat. Alle jungen Leute – nicht nur aus der Kernstadt Brilon, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften- sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Quelle Text + Bild: Ursula Schilling

