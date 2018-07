Einbrüche am vergangenen Wochenende

brilon-totallokal: HSK. Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen im Kreisgebiet. In Arnsberg wurde am Sonntag zwischen 03:00 bis 09:30 Uhr in eine Gaststätte in der Burgstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein und stahlen eine Registrierkasse, in der sich jedoch kein Geld befand. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932-90200. In Velmede sind unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Eisdiele und eine Kindertagesstätte an der Bundesstraße eingebrochen. Während sie aus der Eisdiele noch etwas Bargeld erbeuten konnten, verursachten sie in der Kita nur einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro und verließen sie mit leeren Händen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Meschede unter 0291-90200.

In Brilon wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Gartenhütte am Burghagener Weg aufgebrochen. Auch hier wurde nichts entwendet. Von Samstag auf Sonntag wurde in Rösenbeck ein Vereinsheim an der Altenfilsstraße aufgebrochen, aber ebenfalls nichts daraus entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Brilon unter 02961-90200.

In Hallenberg wurde von Freitag auf Samstag in eine Tankstelle an der Nuhenstraße eingebrochen. Hier schlugen die Täter eine Scheibe ein, drangen in den Verkaufsraum vor und entwendeten u.a. Zigaretten und Motoröl. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Winterberg unter 02981-90200. In Marsberg Westheim wurde von Samstag auf Sonntag Werkzeug aus einer Firma an der Kasseler Straße aus einem Container gestohlen und bereits von Donnerstag auf Freitag hatten Einbrecher aus einer Arztpraxis in Niedermarsberg an der Hauptstraße ein Fenster aufgebrochen und u.a. Bargeld gestohlen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marsberg unter 02992-902003711.

Quelle: Polizei HSK