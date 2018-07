Der Briloner MusikSommer 2018 beginnt!

Briloner MusikSommer 2018 – Live, umsonst und draußen!

brilon-totallokal: Der Briloner MusikSommer verspricht auch im 21. Jahr wieder Live-Musik der Extraklasse. Am Donnerstag, 12. Juli 2018 präsentiert das Team von BWT-Brilon Kultour mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland, der Warsteiner Brauerei, der Firma EGGER, den Briloner Stadtwerken, Peter Bergmann und Afri-Cola ab 19.30 Uhr die Band HEROCKS (Heroes of Rock). Das erste Date, der erste Kuss, die erste Party – diese Band katapultiert vom ersten bis zum letzten Ton die Zuhörer mit purer Rockmusik gedanklich in der Zeit zurück. Und mit Sängerin Jini Meyer (Ex-Frontfrau von „Luxuslärm“) sind Gänsehautmomente garantiert.

Am Freitag, 13. Juli 2018 verwandelt Thomas Godoj den Marktplatz in Brilon zur Open-Air-Konzertarena. Mit dem souveränsten Sieg der DSDS Geschichte startete Godoj 2008 seine Karriere. Im Anschluss positionierte er sich eindrucksvoll mit seinem eigenen Ding: Deutschrock – ehrlich und handgemacht. Und gerade sein siebtes Studiowerk „13 PFEILE“ überrascht mit bislang ungewohnter Härte und legt damit ein Album vor, das einem Befreiungsschlag gleichkommt. „Nicht nur seine eigenen Fanclubs haben ihren Besuch in Brilon angekündigt; dieser Abend wird die Massen begeistern“, verspricht Thomas Mester (Leiter BWT Brilon Kultour).

Für das leibliche Wohl bei allen Veranstaltungen von BRILON OPEN AIR sorgt das Team von Oliver Czwikla-Werner. Und damit alle Besucher entspannt feiern können, steht für den Heimweg das „AnrufSammelTaxi“ (AST) der RLG unter der Telefonnummer 0 29 61/97 02 97 zur Verfügung.

