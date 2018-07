Nordisches Highlight mitten im Sommer: Massenstarts und Skiroller-Rennen

Erstes Kräftemessen beim Deutschlandpokal in der Wintersport-Arena Sauerland

brilon-totallokal: Winterberg. Am 21. und 22. Juli führt der Deutsche Skiverband (DSV) in der Wintersport-Arena Sauerland seine Sommerleistungskontrolle durch. Alle, die sich bei heißen Sommertemperaturen nach dem Winter sehnen, bekommen einen Vorgeschmack beim Deutschlandpokal. Am 21. und 22. Juli führt der Deutsche Skiverband (DSV) in der Wintersport-Arena Sauerland seine Sommerleistungskontrolle durch. Das Skiroller-Rennen findet an echten Wintersportplätzen statt.

Skiroller sind das Trainingsgerät der Skilangläufer im Sommer. Der DSV mit dem Westdeutschen Skiverband als Gastgeber und der Nordische Skiverein Rothaargebirge als Ausrichter führen das erste Kräftemessen der Saison in den Langlaufgebieten in Winterberg und Schmallenberg-Westfeld durch. Neben den Top-Athleten der Nationalmannschaft stellen sich hoffnungsvolle Nachwuchssportler den Herausforderungen der Sommerwettkämpfe und hoffen auf viele Zuschauer, die sie lautstark anfeuern.

Furios startet der Samstagvormittag mit einem spannenden und vielseitigen Athletik-Wettkampf der Klassen U16 bis U18. Unter anderem bewältigen die Jugendlichen bei sommerlichen Temperaturen einen Bahnlauf über einen Kilometer.

Am Samstagnachmittag zeigen die Klassen U20 bis Senioren männlich und weiblich ihr kämpferisches Potenzial: Bei einem Bahnlauf über 3000 Meter powern sie sich aus und müssen gleich im Anschluss beim 4000 oder 6000 Meter langen Verfolgungs-Crosslauf rund um den Sportplatz Winterberg glänzen. Eine Challenge, die den Sportlern allerhand abverlangt. Beim Rennen um die besten Plätze ist fürs Publikum Hochspannung garantiert.

Am Sonntag treten die Athleten beim Freistil-Wettkampf an. In perfekter Balance gleiten sie zügig dahin. Beeindruckend für Fans sind vor allem die Massenstarts auf dem Rundkurs in Westfeld.

Los geht’s am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Athletikfest der Jugendlichen. Um 14 Uhr erfolgt der erste Massenstart auf dem Sportplatz der Grundschule Winterberg. Die Skiroller-Crew setzt sich am Sonntag ab 9 Uhr im Skilanglaufzentrum Westfeld in Bewegung. Die Gäste erwartet ein sportliches Highlight in Festival-Atmosphäre erwartet.

