Rettung alter Privatfilme in Brilon, Schmallenberg und Meschede

Brilon-Totallokal: Vom 17. bis zum 19.07.2018 können Sie ihre alten Super 8- und Normal 8-Filme sowie Videokassetten in Ihrer Stadt auf DVD überspielen lassen

brilon-totallokal: Die Veranstaltungen finden jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr in folgenden Hotels statt:

17.07.18 Meschede, Welcome Hotel Hennesee, Berghausen 14

18.07.18 Schmallenberg, Hotel Sauerland Alpin, An der Almert 11

19.07.18 Brilon, Hotel am Kurpark, Hellehohlweg 40

Die Firma EL LOCO Schmalfilmtransfer aus Beverungen ist mit entsprechenden Abtast-Geräten vor Ort. Sie können sofort sehen, wie Ihre Super 8- und Normal 8-Filme digitalisiert aussehen.

Seit mehr als 31 Jahren können alte Schmalfilme auf moderne Videosysteme und seit einigen Jahren auch auf DVD überspielt werden. Das seit den 60er bis tief in die 80er Jahre sehr populäre Super 8-Filmformat kann ebenso wie die älteren Normal 8-(Doppel 8-) Filme und 16 mm-Filme digitalisiert und auf jedes gängige Videosystem sowie auf DVD gespeichert werden. Selbstverständlich kann dabei auch der Ton, egal ob Magnetton oder Lichtton, mit übertragen werden. Sogar Normal 8-Filme mit Ton können übertragen werden, obwohl der Normal 8-Film als reiner Stummfilm gängig war.

Nur wenige Firmen in Deutschland können auch die seltenen 9,5 mm Pathé-Filme abtasten und auf Video und DVD überspielen – eine davon ist EL LOCO Schmalfilmtransfer. Auch Überspielungen von Video zu DVD und Video zu Video können die Spezialisten in allen erdenklichen Kombinationen anfertigen. Neben den gängigen Videosystemen wie VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video 8, Hi 8, Digital 8, DV und Mini-DV können auch die älteren Formate wie Betamax und Video 2000 auf andere Videosysteme und DVD gebracht werden.

Aus Dias und/oder Fotos können sehr schöne Dia- oder Fotoshows hergestellt werden. Dabei werden die Dias und Fotos gescannt, durch Blenden miteinander verbunden, mit einem oder mehreren Titeln versehen und mit einer geeigneten Musik vertont. Das Ergebnis läuft dann im DVD-Player des Betrachters ab wie ein Film.

Auch alte Tonträger wie Audio-Kassetten (MC), Magnettonbänder und Schallplatten können günstig auf Audio-CDs übertragen werden.

Quelle: Video-Technik Walter Keese

Foto: Bernhard Preuß/Lippische Landes-Zeitung

Text zum Foto: EL-LOCO-Geschäftsführer Walter Keese digitalisiert den Film eines Kunden

