„Gold“- Kommuniontreffen in Brilon des Jahrgangs 1959/60

Schon lange stand der Gedanke im Raum das Jubiläum mit einem Wiedersehen zu organisieren.

brilon-totallokal: Man wollte sich wieder einmal treffen, plaudern und gemütlich zusammensitzen, um über vergangene Zeiten, aber auch über das gegenwärtige Leben zu reden. Zu diesem Ereignis trafen sich die Frauen u. Männer zum Gottesdienst in der Propsteikirche, danach begaben sich die Jubilare zum Abendessen in das Hotel am Wallgraben.

In guter Erinnerung bei allen waren die damaligen sehr heissen Temperaturen am 21. April 1968. In fröhlicher Runde wurde gemeinsam gefeiert und viele Geschichten aus vergangen Zeiten ausgetauscht. Bis in die späten Abendstunden ging das fröhliche Beisammensein, mit dem Wunsch sich bestimmt einmal wieder zu sehen.

