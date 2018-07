Leni und Anton neues Kinderkönigspaar

Brilon-Totallokal: Am frühen Nachmittag präsentierte sich das Kinderkönigspaar in einem kleinen Festzug

brilon-totallokal: Messinghausen. Nach einem spannenden Wettkampf, an dem viele Kinder mit Eifer teilnahmen, hatte die sechsjährige Leni Hoppe das Quäntchen Glück und warf mit einem gezielten Wurf den Birnenvogel ab. Zu ihrem König wählte Leni den fünfjährigen Anton Kohaupt. Beide sind nun für das kommende Jahr das Kinderkönigspaar der Messinghauser St.-Vitusschützen.

Am frühen Nachmittag präsentierte sich das Kinderkönigspaar in einem kleinen Festzug der mit einem Parademarsch – wie beim Schützenfest der Großen – seinen Höhepunkt fand. Anschließend wurde auf dem Hüttenplatz noch ausgiebig gefeiert. Für die Kinder sorgten Hüpfburg, Kinderkarussell und Spiele für Kurzweil. Mit dem Kindertanz am frühen Abend endete dann das Fest.

Quelle: Willi Frese

