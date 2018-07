Brilon-Totallokal: 42 Abiturientinnen und Abiturienten des Berufskollegs Brilon feierlich verabschiedet

brilon-totallokal: Am Samstag, dem 30 Juni 2018, feierten 42 Abiturientinnen und Abiturienten des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung Brilon ihr bestandenes Abitur.

Sie hatten ihre Familien, Lehrerinnen und Lehrer sowie Freunde ins Hotel Oversum Winterberg eingeladen, wo das offizielle Programm unter dem Abimotto „Now I can be what I WANNABI“ stand.

Herr Killing, Schulleiter des Berufskollegs Brilon, attestierte den Absolventinnen und Absolventen in seiner Rede, sie seien gut aufgestellt, um das anzugehen, was als Nächstes vor ihnen liege: der Einstieg in die Studien- und Berufswelt.

Sophia Blüggel, Schulsprecherin und gleichzeitig Klassensprecherin einer der beiden Abschlussklassen, ermunterte ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, ihren eigenen Weg zu gehen, und das zu tun, was ihnen am Herzen liege. Außerdem bedankte sie sich im Namen aller Abiturientinnen und Abiturienten bei ihren Lehrerinnen und Lehrern für „drei anstrengende, aber auch schöne Jahre“.

Die beiden Klassenlehrer Stephanie Holthoff und Jürgen Middel orientierten sich in ihrer sowohl amüsanten also auch interessanten Rede am Motto der Abiturientia. Sie ließen die vergangene gemeinsame Zeit Revue passieren und gaben Einblicke in die Zukunftspläne ihrer nunmehr ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Abschließend bedankten sie sich für eine „in jeder Beziehung bereichernde Zeit“.

Danach erfolgte die lang ersehnte Zeugnisübergabe sowie die Ehrung der Besten des Jahrgangs, die einen Brilon-Gutschein, der vom Förderverein des Berufskollegs Brilon gestiftet wurde, erhielten. Weitere Schülerinnen und Schüler, die sich einer zusätzlichen Englischprüfung unterzogen hatten, erhielten abschließend noch ihr Zertifikat.

Dem offiziellen folgte der gemütliche Teil des Abends, den die Gäste nutzten, um miteinander anzustoßen und das erfolgreich bestandene Abitur zu feiern.

