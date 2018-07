Party-Laune Pur beim Tennenball

Brilon-Totallokal: Die KLJB Brilon blickt am vergangenen Wochenende auf ein schönes und erfolgreiches Fest auf der Tenne zurück

brilon-totallokal: Am Samstagabend sorgte DJ Henning für ordentlich Stimmung und brachte die Tenne bis in die frühen Morgenstunden zum Rocken. Bei strahlendem Sonnenschein kamen zahlreiche Besucher zur heiligen Messe. Der Präses der Landjugend Christian Laubhold feierte die heilige Messe.

Nach einer kräftigen Stärkung traten zunächst die Mitglieder der Landjugend den Wettkampf um die Königswürde an. Niklas Witthaut setzte sich gegen seine Mitbewerber durch und erkor Leonie Bunse zu seiner Königin. Im Anschluss stand auch der neue Ü-30 König fest. Christopher Uphoff schaffte es und holte den Aar von der Stange.

Nach der Proklamation am Abend wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert. Dennoch hätte dieses Fest nicht stattfinden können, wenn nicht die zahlreichen Helfer und Sponsoren gewesen wären. Ein großer Dank geht an Familie Brandenburg, die uns den Hof zur Verfügung gestellt haben. Im Namen des Vorstandes bedankt sich Christian Karte bei allen Mitwirkenden.

Nach diesem tollen, unvergesslichen Fest, freuen wir uns schon jetzt auf das Tenneballfest im nächsten Jahr!

Weitere Bilder und Infos unter www.kljb-brilon.de

Quelle: Anna Funke

