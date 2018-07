Beim Briloner Fussball-und Freizeitcamp 2018 sind noch Plätze frei!

Brilon-Totallokal: Hiermit möchten wir nochmal fußballbegeisterte Mädchen und Jungen zum 11. Fußball- und Freizeitcamp des SV Brilon für fünf Tage als Gast an der Briloner Jakobuslinde recht herzlich eingeladen.

brilon-totallokal: In der letzten vollen Woche der Sommerferien, vom 20. bis 24. August 2018, haben die 6- bis 13-jährigen Teilnehmer der Jahrgänge 2005 bis 2011 die Möglichkeit, im Rahmen des Fußballcamps ihre fußballerischen Fertigkeiten zu vertiefen!

Unter dem Motto „Technik, Taktik, Tipps und Tricks“ wird das Camp in diesem Jahr durch den sportlichen Leiter der Jugendabteilung des SV Brilon, Dardan Kodra, organisiert.

Am Montag, 20. August startet das Camp um 09.30 Uhr am Sportgelände des SV 20 Brilon an der Jakobuslinde in Brilon. Die Trainingseinheiten beginnen täglich um 10.00 Uhr und enden um ca. 15.45 Uhr. Das Briloner Fußball- und Freizeitcamp 2018 steht wie immer unter der Schirmherrschaft der Jugendabteilung des SV 20 Brilon.

Als Highlight in diesen fünf Tagen gibt es einen gemeinsamen Trainingstag mit den Brilonern Lumberjacks! Natürlich Kindgerecht!

Alle Teilnehmer erhalten einen Ball, eine Trinkflasche sowie Medaillen. Eine Mittagsverpflegung und entsprechende Getränkeversorgung ist ebenfalls im Preis inbegriffen.

Online-Anmeldeformulare finden Sie ab sofort unter www.sv-brilon.de

Verfasser: Jugendabteilung SV 20 Brilon e.V.

Quelle: Peter Tilli, Schatzmeister

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon