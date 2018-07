Mondspektakel am 27. Juli auf dem „Geologischen Sprung“ in Brilon erleben

Brilon-Totallokal: Am 27. Juli 2018 laden der Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener zu einer besonderen Abendexkursion ein

brilon-totallokal: Gemeinsam möchten wir die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts in dieser Vollmondnacht auf dem „Briloner Vulkanberg“ beobachten. Dabei taucht der Mond in den Kernschatten der Erde ein und fasziniert als wunderschöne kupferrote Scheibe, als sogenannter Blutmond, am Abendhimmel. Der Höhepunkt des besonderen Mondspektakels ist gegen 22.20 Uhr am Firmament zu erwarten. Wie sich der besondere Erdtrabant auf dem Briloner Bilstein an diesem Abend genau zeigt, bleibt eine spannende Überraschung.

Auf unserem Weg zum höchsten Punkt auf 634 m erfahren wir Wissenswertes über die geologischen Besonderheiten der sichtbaren Gesteine aus dem Erdzeitalter Devon. Mit einer wunderbaren Aussicht auf die von Kalkkuppen geprägte Briloner Hochfläche und auf die höchsten Erhebungen des Sauerlandes, begleitet durch den geheimnisvollen Himmelskörper Mond in dieser Nacht, werden wir belohnt.

Wir starten unseren Aufstieg zum „Geologischen Sprung“ am 27.7.2018 um 20.30 Uhr ab Parkplatz /Infopunkt – gegenüber Landgasthof „Haus Gruß“, Am Hängeberg 1, Brilon – (Nähe Kreuzung B251/L870 am Ortsausgang von Brilon Richtung Brilon-Wald/Willingen).

Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten an diesem Abend eine Freikarte für die geologische Abteilung des Museums Haus Hövener.

Die Kosten der Exkursion betragen 4 € pro Person, Schüler 2 €, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Rucksackverpflegung, gutes Schuhwerk erforderlich, bitte bringen Sie Taschenlampen/Stirnlampen mit, Stirnlampen können auf Anfrage auch gestellt werden; Dauer ca. 2,5 – 3 Std.

Bitte melden sie sich im Museum Haus Hövener unter Tel.: 02961-9 63 99 01 oder unter: museum@haus-hoevener.de an.

Foto: Diabassteinbruch Bilstein Brilon

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon