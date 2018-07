Manegentraum im Kreishauspark

Brilon-Totallokal: Briloner Kinder sind die Stars in der Manege

brilon-totallokal: Im Briloner Kreishauspark findet in der KW 29 das pädagogische Zirkusprojekt mit dem Ferienzirkus „Zappzarap“ statt und zeigt seinen Höhepunkt am Samstag, 21. Juli 2018 mit gleich zwei Vorstellungen. Um 13.00 Uhr und 15.00 Uhr zeigen 82 Briloner Kinder ihre künstlerischen, akrobatischen und humorvollen Kunststücke, welche sie in Workshops erlernt haben.

Der Eintritt zu den Vorstellungen im echten Zirkuszelt beträgt 5 Euro pro Person (es gibt keine Ermäßigungen). Die Tageskasse öffnet immer 45 Minuten vor Showbeginn. Getränke und Popcorn werden vor Ort angeboten. Der Ferienzirkus in Brilon wird unterstützt von der Volksbank Brilon Büren Salzkotten und der Briloner Bürgerstiftung.

Nähere Informationen zum kompletten BRILON OPEN AIR-Programm bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder Email kultur@brilon.de

Foto: Akrobatik, Humor und ganz viel Freude zeigen die Briloner Zirkusartisten auch in diesem Jahr wieder.

