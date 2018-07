Peter Liese: Qualität der Badegewässer in Südwestfalen hervorragend

Brilon-Totallokal: Bericht der EU-Kommission

brilon-totallokal: Am Freitag haben in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien begonnen. Aber nicht alle wollen oder können in den Urlaub fahren. „Zum Glück bietet auch unsere heimische Region Südwestfalen viele attraktive Freizeitangebote, allen voran unsere Badeseen“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Und er hat gute Nachrichten für die Wasserfreunde in unserer Region. Nach einem Bericht der Europäischen Kommission schneiden alle Badegewässer in Südwestfalen, der Möhnesee bei Soest, der Hennesee bei Meschede, der Diemelsee bei Marsberg, der Biggesee bei Olpe, der Sorpesee zwischen Sundern und Balve sowie der Hillebachsee bei Winterberg mit der Note „ausgezeichnet“ ab.

„Einem ungetrübten Badespaß in der Region steht da nichts im Wege, zumal die Seen nach dem schönen Wetter der letzten Wochen auch die richtige Temperatur haben“, so Liese.

Auch Wasserfreunde, die außerhalb Südwestfalens Urlaub machen, können beruhigt sein – 95 Prozent der europäischen Badegebiete erfüllen die Mindeststandards für die Wasserqualität, in Deutschland sogar 98 Prozent. Insgesamt hat der Bericht fast 22.000 Badestellen in den EU-Ländern sowie in Albanien und der Schweiz unter die Lupe genommen. Untersucht wurde die Belastung mit Bakterien und Schadstoffen, die bei Menschen Krankheiten verursachen und die Umwelt belasten können.

Weitere Informationen unter folgendem Link http://www.badegewaesser.nrw.de/,

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon