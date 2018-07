Kradfahrer mit Rettungshubschrauber in Kasseler Klinik geflogen.

brilon-totallokal: Ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus dem Märkischen Kreis wollte am Samstag gegen 16:00 Uhr auf der B 251 zwischen Willingen und Brilon-Wald mit seinem Fahrzeug nach links auf einen Rastplatz abbiegen. Ein nachfolgender 44-jähriger Kradfahrer aus Gelsenkirchen erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Bei dem anschließenden Sturz wurden der Kradfahrer und der 12-järhige Sozius schwer verletzt. Der Kradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik geflogen. Der 12-jährige Junge wurde mit dem Rettungswagen in die Paderborner Kinderklinik gebracht. Der Sachschaden wird auf 10.000,– EUR geschätzt. Die Bundestraße 251 war während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde gesperrt.

Quelle: Polizei HSK