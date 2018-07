Wandern mit dem DAV auf der Sauerland Waldroute

Rucksackverpflegung ist während der Wanderung angesagt…

brilon-totallokal: Auf der Südroute der Sauerland Waldroute, von Warstein bis nach Olsberg-Bigge, wandert der Deutsche Alpenverein, Sektion Hochsauerland, am Sonntag, den 5. August 2018.

Die Wanderung beginnt in Warstein, am Eingang zur Südroute der Sauerland Waldroute. Sie geht über das Paradies zum Lörmecke-Turm, vorbei am Markes Kreuz durch den Furt Gebkebach zum Schloss Gevelinghausen und Schloss Schellenstein nach Bigge.

Die Wanderstrecke beträgt ca. 24 km. Rucksackverpflegung ist während der Wanderung angesagt. Nach der Wanderung ist eine Einkehrmöglichkeit gegeben. Der Treffpunkt ist am Parkplatz Hochsauerlandstation, Ruhrufer 1, 59939 Olsberg-Bigge.

Punkt 9.30 Uhr erfolgt der Bustransfer von diesem Parkplatz nach Warstein. Daher ist Pünktlichkeit zwingend erforderlich. Weiter Auskünfte erhalten sie beim Wanderleiter Ludger Janßen, Tel. 02964 249100 oder 0175 4228352. Gäste zu dieser Wanderung sind sehr herzlich willkommen.

Quelle: Ludger Janßen / Bild Fotolia 159366629

