Feuerwehr der Stadt Brilon: Flächenbrand in Nehden gelöscht

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon hat am Montagnachmittag eine brennende Ballenpresse und einen Flächenbrand in Nehden gelöscht. In der Straße Zur Hebe geriet gegen 12.35 Uhr die Ballenpresse bei Feldarbeiten in Brand. Aufgrund der Trockenheit breitete sich das Feuer schnell auf die Umgebung aus. Der Landwirt konnte die Zugmaschine abkuppeln und vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Neben der Ballenpresse brannten rund 100 m² Ackerfläche und Stroh. Der Brand wurde unter schwerem Atemschutz schnell mit mehreren Strahlrohren unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen auf die restliche Ackerfläche und nebenliegende Felder konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

30 Einsatzkräfte der Löschgruppen Nehden, Alme und Thülen sowie der Löschzug Brilon waren rund 1 ½ Stunden im Einsatz. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Marcus Bange / Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

