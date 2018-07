Kinder spielerisch an „Erste Hilfe“ heranführen

Brilon-Totallokal: DRK Kreisverband Brilon bietet Kurse an!

brilon-totallokal: Was tun, wenn man Zeuge eines Unfalles wird oder eine Person in unmittelbarer Nähe einen plötzlichen Herzanfall erleidet? Das sind nur Beispiele für Notfallsituationen, in denen es schon für viele Erwachsene schwierig ist, besonnen und vor allem richtig zu handeln. Besonders Kinder sind in solchen Situationen schnell überfordert. Und hier versucht das Deutsche Rote Kreuz, mit Erste-Hilfe-Kursen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen den Hebel anzusetzen. Beim Pressegespräch am 13. Juli 2018 in der DRK-Geschäftsstelle in Brilon wurde das Konzept des Projektes vorgestellt.

Alle Kinder lieben „Paul“, die pädagogische Handpuppe!

Im Vordergrund steht eindeutig die Präventionsarbeit. „Wir wollen die Kinder z. B. dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, einen Helm beim Fahrradfahren aufzusetzen. Und wenn ein Unfall passiert ist, gilt umsichtiges Handeln. Auf spielerische Art und Weise sollen die Kinder an das Thema „Erste Hilfe“ herangeführt werden. Notrufnummern zu wählen, eine hilfsbedürftige Person in die stabile Seitenlage zu bringen oder eine Gefahrenlage überhaupt erst zu erkennen – dazu sind selbst Kinder durchaus schon in der Lage. Unsere Kurse dauern maximal 1,5 Stunden, um es nicht zu einer Überforderung kommen zu lassen“, betonte Claudia Becker, Ausbilderin vom DRK, die die Kurse ehrenamtlich durchführt. Wertvolle Arbeit bei der Durchführung dieses Projektes ist eindeutig die putzige pädagogische Handpuppe „Paul“, die die über alles Kinder lieben. Mithilfe von „Paul“ kann kindgerecht richtiges Verhalten in Notfallsituationen demonstriert werden.

„Zielgruppe sind die angehenden Schulkinder in allen Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Brilon sowie der DRK Kindertageseinrichtungen in Obermarsberg und Winterberg. Des Weiteren sollen die Schüler und Schülerinnen der vierten Klasse in den Grundschulen im Stadtgebiet angesprochen werden“, erläuterte Elena Schlüter, DRK Kreisverband. Bei der Veranstaltung kommen neben „Paul“ auch Warnwesten und ein Warndreieck zum Einsatz. Jedes Kind erhält eine Tüte mit Verbandpäckchen, einer Urkunde, einem Reflektor, Pflasterheftchen, Fruchtgummi und einem Lolli.

Bislang haben bereits 6 Probeveranstaltungen stattgefunden, die von den Kindergärtnerinnen durchweg positiv beurteilt wurden. Nach den Sommerferien wird dieses kostenfreie Angebot vom DRK hoffentlich gut angenommen. Es ist auch geplant, dass kindgerechte Erste Hilfe Schulungen im Stundenplan integriert werden – zunächst begleitet von Claudia Becker. Langfristig gesehen sollen vom DRK kostenlose Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte angeboten werden.

Sponsoren unterstützen das Vorhaben!

Unterstützung für dieses Projekt kommen von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG (Materialien und Tüten) und der Barmer Krankenkasse (Warnwesten). „Es ist wichtig, den Kindern die Angst zu nehmen, wenn sie Zeuge eines Unfalls sind und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. So werden sie schon langsam an Erste Hilfe Maßnahmen herangeführt und Berührungsängste können abgebaut werden“, unterstrich Sophie Stöver, Marketing und Kommunikation Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG.

Quelle: Ursula Schilling

