Musik und Rhythmus im Kindergarten St. Martin

Bumm –Tschak, Bum – Tschak, Bumm- Tschak-Tschak-Bumm, so klingt es aus dem Bewegungsraum des Kindergarten St. Martin in Bigge

brilon-totallokal: Begeistert sitzen 8 Jungen und Mädchen auf ihren Cajons. Diese haben sie mit ihren Eltern zusammen an den ersten beiden Kurstagen gebastelt und bemalt. Jetzt lassen es die Kinder in der Turnhalle blitzen und donnern. Ein kleiner Sommerregen steigert sich zu einem ausgewachsenen Sturm.

„Die Kinder bekommen ein Gefühl für Rhythmus“, erklärt die Musikpädagogin Beate Düsterhaus „und sie haben ihre Namen in Noten umgewandelt. Diese Noten setzen sie mit ihrem Instrument um.“

Han – nah und Da-na, Be – a- te und Kai… klingt es schon wieder durch den Raum.

Das Familienzentrum St. Martin bietet den Kindern ein breitgefächertes musikalisches Angebot, welches fachkundig von Frau Beate Düsterhaus begleitet wird. So haben sich neben den Schulkindern und ihren Cajons im letzten Jahr auch die 3 – 4jährigen spielerisch mit dem Thema „Musik und Bewegung“ beschäftigt.

Auch für das nächste Jahr hat Beate Düsterhaus für die Kinder ein breitgefächertes musikalisches Angebot ausgearbeitet. So werden schon ab dem 04.09.2018 die „neuen“ Schulanfänger ebenfalls in den Genuss kommen, mit den Cajons zu arbeiten. Der Kurs findet immer dienstags von 14.30 – 15.15 Uhr 8x in Folge, außer in den Herbstferien, statt. Im Anschluss an den Kurs können die Eltern mit ihren Kindern an 2 Nachmittagen ein eigenes Cajon unter Anleitung basteln und gestalten. Der Kurs ist nicht nur für die Kindergartenkinder. Auch interessierte Kinder des Schuljahrgangs 2018 / 2019, die nicht die Einrichtung besuchen, können sich für diesen Trommelkurs unter 02962 / 2165 bis zum 15. August 2018 im Familienzentrum anmelden.

Quelle: Manuela Niglis, Kita St. Martin, Bigge

