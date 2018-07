Feuerwehr Brilon: Unklare Rauchentwicklung in einem Hotel in die Königstraße…

brilon-totallokal: Weiterer Alarm für die Briloner Feuerwehr am Montagnachmittag. Gegen15.30 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Hotel in die Königstraße alarmiert. In dem Hotel werden zurzeit Bauarbeiten durchgeführt. Vor Ort konnte keine Feststellung getroffen werden. Eine umfangreiche Überprüfung des Hotels ergab keine Anzeichen für einen Brand. Auch eine Kontrolle der Umgebung ergab keine Feststellung. Der Anrufer war bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr vor Ort.

22 Einsatzkräfte waren mit fünf Fahrzeugen ½ Stunde im Einsatz. Aufgrund der Meldung über einen Brand in einem Hotel wurde ein kompletter Löschzug alarmiert.

Die Feuerwehr bitte in diesem Zusammenhang Anrufer darum, nach dem Notruf bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort zu bleiben. Die Einsatzkräfte können dann in die Lage eingewiesen werden. Konsequenzen durch eine unbewusst falsche Meldung ergeben sich aber ausdrücklich nicht. Im Zweifel gilt: Rufen Sie lieber bei der 112 an, wenn Sie sich unsicher sind. So lautet der Rat, den auch die Feuerwehr selbst den Bürgern gibt.

Quelle:Marcus Bange, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon