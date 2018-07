Adria Airways stationiert Flugzeug am Paderborn-Lippstadt Airport

Airport Paderborn-Lippstadt: Ab Oktober Direktflüge nach Zürich, Wien und London

brilon-totallokal: 17. Juli 2018 – Adria Airways verbindet ab dem 28. Oktober den Paderborn-Lippstadt Airport mit den europäischen Metropolen Zürich, Wien und London. Dafür stationiert die Fluggesellschaft ein Flugzeug vom Typ Saab 2000 am Heimathafen. Insgesamt sind jede Woche 18 Flüge geplant. Adria Airways ist Mitglied der Star Alliance, der weltweit größten Luftfahrtallianz, und bietet in Kooperation mit 27 Partnerairlines Verbindungen in die ganze Welt.

Mit Beginn des Winterflugplans wird der größte Flughafen der Schweiz in Zürich von Adria Airways mit elf wöchentlichen Verbindungen ab PAD bedient. Die Hauptstädte Wien und London werden vier bzw. drei Mal in der Woche vom Heimathafen angeflogen. In der britischen Metropole wird der Flughafen Southend genutzt, der mit einem eigenen Bahnhof im 20 Minuten-Takt und kurzen Fahrzeiten von unter einer Stunde hervorragend an das Stadtzentrum angebunden ist.

„Die Eröffnung der neuen Basis von Adria Airways in Paderborn und die Verbindung dieser wirtschaftlich starken Region mit drei europäischen Großstädten ist von großer Bedeutung für uns. Wir freuen uns, unsere Präsenz auf dem deutschen Markt durch die Aufnahme von Paderborn als fünfte Destination in Deutschland zu erhöhen. Damit haben unsere Passagiere eine noch größere Auswahl und ein breiteres Spektrum an Reisemöglichkeiten“, sagt Christian Schneider, Chief Commercial Officer der Adria Airways.

„Wir heißen die renommierte Fluggesellschaft Adria Airways an unserem Heimathafen herzlich willkommen. Mit Zürich, Wien und London werden die drei europäischen Destinationen angeflogen, die in Umfragen von den Wirtschaftsunternehmen unserer Region am höchsten priorisiert wurden. Gemeinsam mit den Verbindungen nach Frankfurt und München sind wir nun an alle vier Drehkreuze der Lufthansa-Gruppe angebunden. Insgesamt steigt die Anzahl der wöchentlichen Linienverbindungen auf rund 60“, zeigt sich Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH erfreut.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafengesellschaft Landrat Manfred Müller macht deutlich: „Mit dem Angebot der drei neuen Destinationen kommen wir dem Wunsch unserer Wirtschaft, die wichtigsten europäischen Metropolen direkt zu bedienen, einen sehr großen Schritt näher. Nun liegt es an den vielen Unternehmen und Privatreisenden in unserem großen Einzugsgebiet, mit ihren Buchungen die Verbindungen zu den neuen Destinationen an unserem Heimathafen zu etablieren.“

Adria Airways

Adria Airways verfügt über 57 Jahre Erfahrung im Charter- und Linienverkehr. Das Unternehmen verbindet Slowenien mit zahlreichen europäischen Städten und bietet hervorragende Verbindungen zwischen Mittel- und Südosteuropa und der Balkanregion. Als Mitglied der Star Alliance bietet Adria Airways Zugang zu einem globalen Flugnetz mit Verbindungen in 191 Länder. Adria ist eine regionale Fluggesellschaft mit Hauptsitz und Hauptdrehkreuz am Flughafen Jože Pučnik in Ljubljana, sowie Drehkreuzen in Paderborn und Pristina.

Heute fliegt Adria Airways mehrheitlich im Linienverkehr mit derzeit 25 Destinationen und mehr als 200 Flügen pro Woche ab Ljubljana und 17 Flügen pro Woche ab Pristina und Tirana.

Derzeit fliegen drei Airbus A319, neun Bombardier CRJ900 und drei Bombardier CRJ700ER sowie sechs Saab 2000.

Paderborn-Lippstadt Airport

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre.

Das Flugangebot umfasst im Sommerflugplan zwölf Direktverbindungen zu beliebten Urlaubsdestinationen in Spanien, der Türkei, Griechenland, Bulgarien und Ägypten. Darüber hinaus stellt der Heimathafen den Anschluss der Region an den weltweiten Luftverkehr über die regelmäßige Anbindung an die Drehkreuze München und Frankfurt sicher. 2017 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 740.000 Passagieren sowie mehr als 38.200 Starts und Landungen.

Quelle: Stefan Hensel / Airport Paderborn Lippstadt

