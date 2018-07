Bontkirchener Jungmusiker schlagen Zelte am Diemelsee auf

Spannendes Zeltwochenende- Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche nahmen am Zeltwochenende teil

brilon-totallokal: Bontkirchen. Noch vor den Sommerferien richtete der Musikverein Bontkirchen zum dritten Mal ein Zeltwochenende für seine Jungmusiker aus. Abseits der alltäglichen Instrumentenausbildung stand an diesem Wochenende die Gemeinschaft, Spiel und Spaß im Vordergrund.

Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche nahmen am Zeltwochenende teil. Es begann mit einer Wanderung von Bontkirchen zum Diemelsee, wo der diesjährige Zeltplatz ausgewählt wurde. Während der Wanderung mussten die Kinder Gemeinschaftsaufgaben lösen und den Zusammenhalt unter Beweis stellen. Nach dem Mittagessen am Zielort, konnte das sehr gute Wetter zum Schwimmen im Diemelsee genutzt werden. Nach dem Abendessen waren sicherlich das Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows sowie die Spiele ein weiteres Highlight des Tages. Bevor die Kinder in ihren Zelten verschwanden, durften sie sich während der Nachwanderung noch einmal gruseln.

Trotz einer kurzen Nacht für den ein oder anderen konnte der Tag mit einem Frühstück vor den Zelteingängen gut starten. Nach dieser Stärkung wurden die Zelte wieder gemeinsam abgebaut, bevor der Tag mit Spiel und Spaß ausklingen konnte.

Foto: Schnell waren die Zelte der Jungmusiker und Betreuer am Diemelsee aufgeschlagen

Quelle – Andrea Erger, Öffentlichkeitsarbeit, Text:Viktoria Brüne / Bild: Musikverein Bontkirchen

