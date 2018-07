DRK Blutspende gewinnt gerade in den Ferien an Bedeutung!!!

DRK Blutspende – Wann: Am Mittwoch, 25. Juli in Brilon Alme – Uhrzeit: von 17:00 bis 20:00 Uhr Wo: Gemeindehalle, Graf-von-Spee-Str.

brilon-totallokal: Alme. Die lange Hitzewelle und die Fußball-WM haben sich stark auf die Versorgung der Krankenhäuser mit Blutkonserven ausgewirkt. Das Blutspendeaufkommen liegt aktuell 15 bis 20 Prozent unter dem erforderlichen Niveau. „Unsere Hoffnungen bezüglich der Blutspenderzahlen sind in 2018 bisher nicht erfüllt worden. Wenn ich an die Urlaubsphase denke, wird mir mulmig.“ berichtet Stephan Jorewitz, Referent für Pressearbeit beim Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen und richtet seine Bitte an alle Mitbürger: „Bitte denken Sie bei Ihrer Urlaubsplanung auch an die Blutspende. Schauen Sie, wann in Ihrer Region Termine stattfinden oder riskieren Sie im wahrsten Wortsinne einen Blick über den Tellerrand und besuchen Sie im Urlaubsort einen DRK Blutspendetermin.“ Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag.

Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet. Informieren Sie sich unabhängig davon im Internet unter www.blutspendedienst-west.de

Quelle: Stephan Jorewitz, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon