Im Museumsgarten Haus Hövener: „Sommerliche Klänge-Zuhören, Mitsingen und Genießen“

Veranstaltungen Frauenchor „Just for Joy" aus Brilon

brilon-totallokal: Am 30.06.18 beteiligte sich der Chor am „Day of Song“ in Bochum. Die mittlerweile vierte Auflage startete Punkt 12:10 Uhr und tausende Stimmen erklangen gleichzeitig an zahlreichen Standorten im Ruhrgebiet, um das Festival des Mitsingens mit dem traditionellen „Steigerlied“ zu eröffnen. Danach präsentierte sich der Frauenchor „Just for Joy“ mit eigenem Repertoire auf der Bühne der „Moritz-Fiege“-Brauerei in Bochum. Abends stand ein weiteres Highlight auf dem Programm: In der Jahrhunderthalle Bochum sang der Frauenchor begleitet von den Bochumer Symphonikern zusammen mit zahlreichen Gesangsbegeisterten . Klassiker wie „Habanera“ aus Bizets „Carmen , „Imagine“ von „John Lennon“ und auch der Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“ sorgten hier für zahlreiche Gänsehautmomente.

Kurz vor dem Saisonabschluss hatte Just for Joy am 9. Juli in den Museumsgarten des Hauses Hövener unter dem Motto „Sommerliche Klänge-Zuhören, Mitsingen und Genießen“ eingeladen. Trotz des regnerischen Wetters ließen sich zahlreiche Besucher mit einem Auszug aus dem „Day of Song“ -Programm vom Chor überraschen, stimmten gesangsstark in einige Lieder mit ein und versuchten sich auch an dem ein oder anderen Kanon. Mit kleinen Snacks und Getränken kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz und die Veranstaltung im lauschigen Museumsgarten wurde zu einem kurzweiligen Abend.

Quelle: Anja Vonstein

