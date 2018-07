Bestanden, lernen geht aber weiter

Brilon-Totallokal: Als Prüfungsbeste wurde Luisa-Maria Körner aus Bruchhausen, die im Salon von Tanja Weber-Hillebrand in Bigge lernte, ausgezeichnet.

brilon-totallokal: „Heute ist ein besonderer Tag“, verkündete Ulrich Brieden, Obermeister der Friseur-Innung Brilon-Meschede, den Absolventen der Gesellenprüfung im Friseurhandwerk. 13 Friseur-Auszubildende waren erfolgreich und konnten ihre Prüfungszertifikate in den Räumen der Sparkasse Hochsauerland in Brilon entgegennehmen.

„Neben dem Erwerb des Führerscheins ist dies heute sicher ein sehr wichtiger Tag in Ihrem Leben. Sie haben wieder ein Kapitel abgeschlossen und mit viel Aufwand und Mühen Ihre Ausbildung beendet und mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. Jetzt können Sie erst einmal durchatmen. Aber bedenken Sie, Sie stehen erst am Anfang Ihres beruflichen Werdegangs. Von nun an werden Sie gefordert. Ihre Chefs und Kunden erwarten Leistungen von Ihnen, die Sie hoffentlich erfüllen können. Sie haben einen der schönsten Berufe zu dem Ihren gemacht und arbeiten mit Menschen und kreativ am Menschen, in einem Beruf der sich neben den bis jetzt erworbenen Kenntnissen immer wieder neu erfindet mit ständig wechselnden Trends und Moderichtungen. Bleiben Sie neugierig und erweitern Sie Ihr Fachwissen immer wieder durch Seminare und Schulungen“, führte der Obermeister in seiner Festanrede weiter aus.

Als Prüfungsbeste wurde Luisa-Maria Körner aus Bruchhausen, die im Salon von Tanja Weber-Hillebrand in Bigge lernte, ausgezeichnet.

Den Gesellenbrief erhielten (in Klammern die Ausbildungsbetriebe):

Anna-Lena Bartsch (Kolping-Bildungszentren Südwestfalen GmbH, Arnsberg), Regina Brunner (Astrid Wiepen, Marsberg), Carolin Dolle (Susanne Eckertz, Eslohe), Sarah Heß (Friseursalon Hair Anselm Winkler, Winterberg), Luisa-Maria Körner (Tanja Weber-Hillebrand, Bigge), Nicole Köster (Art of HAIR GmbH, Marsberg), Tamara Lenzke (Maria Elisabeth Grell, Schmallenberg), Julia Liedsinger (Maria Elisabeth Grell, Olsberg), Stefanie Mütze (Wilfried Schmidt und Oliver Schmidt, Medebach), Claudia Mwachia (Henke & Schauerte GmbH, Schmallenberg), Britta Schrott (Astrid Wiepen, Marsberg), Mikail Yilmaz (Frisör Klier GmbH, Brilon) und Lea Zelinka (Brockmann, Inh. Silke Janßen, Alme).

Bildzeile „Prüfungsbeste“: von links: Obermeister Ulrich Brieden, Prüfungsbeste Luisa-Maria Körner, Ausbilderin Tanja Weber-Hillebrand und Lehrlingswart Martin Wiepen

